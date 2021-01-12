Göz Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Göz Ağrısını Alacak, Dindirecek Öneriler...

Göz ağrısı şiddetli olabilir ve keskin veya zonklayıcı görünebilir veya kişi göz yüzeyinde hafif tahriş yaşayabilir veya gözde yabancı bir nesne varmış gibi hissedebilir.

Göz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Göz ağrısının nedenine bağlı olarak başka semptomlar da ortaya çıkabilir. Örneğin, kişi bulanık görüşe, göz küresinde bir çıkıntıya veya parlak ışıkla daha da kötüleşen ağrıya sahip olabilir.

Kornea (iris ve gözbebeği önündeki şeffaf tabaka) ağrıya çok duyarlıdır. Birçok kornea hastalığı da ön odayı (iris ile korneanın iç kısmı arasındaki sıvı dolu boşluk) etkiler ve irisi kontrol eden kasın (siliyer kas) spazmına neden olur. Böyle bir spazm hareket ettiğinde, parlak ışık kasların kasılmasına neden olur ve böylece ağrıyı kötüleştirir.

Kornea hasarı ile sonuçlanan travma durumunda, damla veya merhem şeklinde bir iyileştirici maddenin yanı sıra lokal bir antibiyotik uygulanabilir.

Esansiyel yağ asitleri olarak da adlandırılırlar, retinanın temel bileşenleridirler. Retina dekolmanı

risklerine karşı savaşırlar. Kuruyemişlerde, ton balığı, somon, sardalya, uskumru gibi yağlı balıklarda ve aspir yağı gibi bazı yağlarda bol miktarda bulunurlar.

Göz Ağrısı Nasıl Geçer?

Yorgun gözleri rahatlatmak için kullanılan pek çok doğal ilaç vardır. Genellikle göze lapa olarak kullanılırlar. Havuç suyunu komprese batırın. Ardından göz kapaklarınız kapalıyken 5 dakika dinlendiriyorsunuz. Sonra soğuk suyla durulayın ve gözlerinizi biraz dinlendirin.

Papatya, antienflamatuvar ve sakinleştirici özelliklerinden dolayı uzun süredir yorgun gözlerin bakımı için kullanılmaktadır. Semptomları yatıştırmak için papatya infüzyonu emdirilmiş bir pamuk ile günlük bir uygulama yeterlidir.

Gözlerin sönmesine yardımcı olur. Sadece bir komprese batırın ve gözlere bırakın. Göz yorgunluğunun miyopi veya astigmat gibi bir hastalıktan da kaynaklanabileceğini unutmamak önemlidir. Bir göz doktoru tarafından reçete edilen optik düzeltme bu durumda çok önemlidir.

Göz Ağrısını Alacak, Dindirecek Öneriler Nelerdir?

Sağlıklı gözler için göz sağlığını desteklemeye, lutein vitamin A, B6, C ve E, karotenoidler (likopen, glukosamin, vs.) ya da omega-3 ve çinkodur.

Retinanın düzgün çalışması için A vitamini gereklidir. Nitekim retinada, A vitamini, ışığın beyne görsel sinyali gönderen sinir uyarılarına dönüşümünde anahtar rol oynayan maddelere (rodopsin ve fotopsin) dönüşür. Ayrıca A vitamini gözün karanlığa adaptasyonunda rol oynar. Ayrıca beta-karoten, insan vücudunda A vitaminine dönüşme özelliğine sahip bir karotenoiddir.

Biraz humusla sebzelerinizin tadını çıkarın! Nohut, diğer baklagiller gibi, karaciğerinizin A vitamini salmasına ve melanin üretmesi için retinanıza iletmesine yardımcı olan çinko içerir. Göz ağrısını hafifletir.

C vitamini aynı zamanda antioksidan özelliklere sahip bir vitamindir. Ayrıca retina hücrelerinin düzgün çalışması için gereklidir. Bilimsel çalışmalar, C vitamininin katarakt gelişme riskini azalttığını ve ayrıca makula dejenerasyonunun ilerlemesini ve görme keskinliği kaybını yavaşlattığını göstermektedir.

Göz Ağrısına Göz Jimnastiği İşe Yarar mı?

Göz yorgunluğunun mucizevi bir tedavisi yoktur, ancak düzenli molalar vermek ve Blueberry mavi ışığı engelleyen gözlüklerimizi takmak, onu önlemenize ve görme sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, birkaç basit göz jimnastik egzersizinin gözlerinizin etrafındaki göz kaslarını gevşeterek görüşünüzü rahatlatmaya yardımcı olabileceğini bilin.

Gerçekten de, birkaç çalışma, bir ekrana veya kitaba birkaç saat bakmanın göz kaslarınızda gerginlik, hatta dengesizlik yaratabileceğini ve bu ünlü görsel yorgunluğa neden olabileceğini kanıtlıyor. Aşağıdaki hareketler dizisi çok basittir ve 5 dakika içinde gevşemenize ve gözlerinizi gevşetmenize yardımcı olacaktır.

Avuç içlerinizi birkaç saniye ovarak ısıtın. Ardından ellerinizi ısıtmak ve gevşetmek için 10-20 saniye gözlerin üzerine koyun. Kaslarınızı gevşetmek için boynunuzun arkasına boyun seviyesinde ve kafatasına masaj yapın. Omurganın her iki tarafında 30 saniye boyunca dairesel basınç hareketleri gerçekleştirin. Gözlerinizle birkaç kez bir yönde daire çizerek dairesel bir hareket yapın, ardından yön değiştirerek tekrar seriye başlayın.