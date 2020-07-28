Gözlüğünüz mesleğinize uygun mu?

İyi görememe, görüş performansının düşüklüğü ve göz problemlerinin yarattığı semptomlar iş yaşamında üretkenliği yüzde 40 oranında düşürebiliyor. İyi görmek, göz problemlerini minimize etmek ve göz problemlerinden kaynaklı semptomları azaltmak yaşam konforu açısından son derece önemli. Bunun yanı sıra doğru cam seçimi ve gerçekten ihtiyaca cevap veren gözlük kullanımı ise yaşamın her alanında hayati bir öneme sahip.

Kullanım amacına göre farklı camların tercih edilmesi yaşam konforunu artırıyor. Kaliteli cam tercihinin yanı sıra yaşam tarzına, mesleğe ve kullanım alanlarına göre cam tercihlerinin belirlenmesi gerekiyor. Avrupa’ya bakıldığında kullanım amaçlarına göre bir kişi 3-4 farklı gözlüğe sahip.



Çalışırken gözlerimizde meydana gelen yorgunluk hissi, üretkenliğimizde azalmaya sebep olabilir. Özellikle tüm günü bilgisayar karşısında geçiren kişiler çalışma ortamlarının ergonomik olmasına dikkat etmelidir. Ofis ortamında doğru aydınlatma çok önemlidir, aşırı güneş ışığı ve aşırı iç mekan aydınlatması gözlere rahatsızlık verebilir.

Bu yüzden iç mekanlarda düşük yoğunluklu ampul kullanmak gerekir. Bilgisayar monitörlerini tam pencere önüne veya arkasına değil yanına gelecek şekilde ayarlamak gerekir. Yansıtmayan ekran kullanılmalı ve duvarlar çok parlak beyaz olmayan mat yapıda kaplanmalıdır. Kişiler ekranı görmek için gözlerini kısmak durumunda kalmamalıdır.



Mimar, doktor, şoför ya da pilot... Her meslek sahibinin kullanacağı optik cam farklı olmalı!



Sürekli araba kullanan bir şoför ile çizim yapan, kapalı ortamlarda bulunan bir mimar, ameliyatlara giren ve yakın çalışma yapan bir doktor, yoğun ışığa maruz kalan bir pilot ya da sürekli bilgisayar kullanan ofis çalışanlarının gözlük numarası aynı olsa da kullanacağı camın farklı fonksiyonlara sahip olması gerekir. Günümüz optik teknolojisi gerek kaplamalar gerekse dijital çözümler sunan camlar ile farklı ihtiyaçlara farklı çözümler geliştiriyor. Burada tüketicinin bilinçli olması ve optikçinin de tüketiciye bilinçli yaklaşarak tüketicinin ihtiyacını özümseyip gereksinimini karşılayacak ürünü sunması son derece önemli...