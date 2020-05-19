Gözü kapalı davranabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Koç burcunda ilerlerken içimizden geldiği gibi davranmak konusunda oldukça istekliyiz. Samimi adımlar ve yenilik yapma isteği var. Ancak Ay’ın küçülüyor olması kimi beklemelerin ve belirsizliklerin de olabileceğini göstermekte. Yine de öğle saatlerine doğru görüşmeler, uyum yaratabilecek olanaklar söz konusu. Geçmişteki bir arkadaşlık gündeme gelebilir.

Nelerden kaçınmalı? Ancak akşam saatlerinde duygusal açıdan biraz daha sakin ve dengeli kalmaya bakalım. Saat 19:00 civarında bizi huzursuz ya da tehdit eden bir durumla karşılaşabiliriz. Bu saatlerde üzerimizde baskı kuran ya da ısrar içeren kişilerle karşılaşabiliriz. Aynı zamanda abartılı davranmak ya da aşırıya gitmek konusunda da kendimizi kontrol edebilmeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Ölüm Evimizi ve güvenlik konularını öne çıkaran konular gündeme gelebilir. 6 enerjisi daha fazla uyum ve görüşme gerektirmekte. Sevdiklerimizin güvenlik konuları ile daha çok ilgilenebiliriz.