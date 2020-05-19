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19.05.2020 - 00:00 |

Gözü kapalı davranabiliriz

Bugün Ay Koç burcunda ilerlerken içimizden geldiği gibi davranmak konusunda oldukça istekliyiz.

Gözü kapalı davranabiliriz
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Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Koç burcunda ilerlerken içimizden geldiği gibi davranmak konusunda oldukça istekliyiz. Samimi adımlar ve yenilik yapma isteği var. Ancak Ay’ın küçülüyor olması kimi beklemelerin ve belirsizliklerin de olabileceğini göstermekte. Yine de öğle saatlerine doğru görüşmeler, uyum yaratabilecek olanaklar söz konusu. Geçmişteki bir arkadaşlık gündeme gelebilir.

Nelerden kaçınmalı? Ancak akşam saatlerinde duygusal açıdan biraz daha sakin ve dengeli kalmaya bakalım. Saat 19:00 civarında bizi huzursuz ya da tehdit eden bir durumla karşılaşabiliriz. Bu saatlerde üzerimizde baskı kuran ya da ısrar içeren kişilerle karşılaşabiliriz. Aynı zamanda abartılı davranmak ya da aşırıya gitmek konusunda da kendimizi kontrol edebilmeliyiz.   

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Ölüm Evimizi ve güvenlik konularını öne çıkaran konular gündeme gelebilir. 6 enerjisi daha fazla uyum ve görüşme gerektirmekte. Sevdiklerimizin güvenlik konuları ile daha çok ilgilenebiliriz.  

 

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu konularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Bilemediğiniz konularla ilgili çözülme yaşayabilirsiniz. Bedeninize ait konulara dikkat etmelisiniz, gündelik kazalar olabilir.Devamını Oku

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Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Olası kazalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Gelecek beklentilerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Bilemediğiniz konular yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı zorlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bilemediğiniz konularla ilgili kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Gündelik kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

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Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün yapacağınız anlaşma ve sözleşmelere özen göstermenizde fayda var. Gün içinde olası kazalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

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