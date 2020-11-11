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11.11.2020 - 01:46 |

Greyfurt Faydaları Nelerdir? Greyfurt Suyu Ve Kabuğu Neye İyi Gelir?

Pazarlarda çok fazla görülmese de genellikle kış mevsimlerinde satılan greyfurt tadı sebebiyle çok tercih edilen bir meyve olmuyor. Ancak greyfurtun faydalarını öğrenenler portakalı bırakıp greyfurt yemeye başlıyor. Sindirim sisteminden kronik rahatsızlıklara kadar pek çok faydası var. Bilhassa C vitamini açısından zengin olması soğuk algınlığına karşı birebir gelmekte. Peki, birçok faydası olduğu söylenen greyfurtun faydaları nelerdir? Greyfurt suyu ve kabuğu neye iyi gelir? İşte greyfurtla ilgili ayrıntılar.

Greyfurt Faydaları Nelerdir? Greyfurt Suyu Ve Kabuğu Neye İyi Gelir?
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Greyfurtla alakalı merak edilenler sağlıklı yaşamak isteyen bireyler tarafından merak ediliyor. Greyfurtun sağlık bakımından oldukça yararları vardır. Greyfurt zayıflamaya yardımcı olmasının yanında içeriğindeki vitaminler, mineraller, proteinler ve yağlar da sağlığımızı korumaya yardımcı olmaktadır.

Greyfurt Hakkında

Greyfurt, sedef otugiller familyasından dört mevsim yaprakları dökülmeyen bir ağacın acı-tatlı meyvesidir. Bir narenciye (turunç) çeşidi olan bu gıdanın ana vatanı Jamaika’dır. Ülkemizde bilhassa Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilmektedir. Sonbaharda olgunlaşan greyfurt yuvarla ve alttan-üstten basıktır. Sarı, kırmızı, pembe ve beyaz renkli ayrıca çekirdekli veya çekirdeksiz olabilmektedir.

- Turunçgiller arasında C vitamini açısından ilk sıradadır.
- Diğer gıdalarla vücuda alınamayan pek çok vitamin, mineral ve antioksidan bileşikleri bulundurur.
- Greyfurtun ortasında bulunan beyaz lif dokusu antioksidanca en zengin kısmıdır ve tadı acı olmasına rağmen güvenle yenilebilmektedir.
- Kırmızı ve Pembe greyfurt, sarı ve beyaz greyfurta göre daha fazla likopen, beta-karoten vb. antioksidan bileşiğine sahiptir.
- Kuru ve serin bir yerde güneş ışığından uzakta muhafaza edilmelidir.

Greyfurtun Faydaları Nelerdir?

- Bağışıklık Sistemini Kuvvetlendirir; Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek türlü bulaşıcı hastalıklara ve enfeksiyon ilerlemelerine karşı koruma sağlamaktadır. Greyfurt virüs ve zararlı bakterilerle savaşır. Grip ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarından daha çabuk iyileşmeye yardımcı olur. Gribal enfeksiyonlarda meydana gelebilecek olan ateşi düşürme etkisine sahiptir.
- Kalp Sağlığını Korur; Greyfurtun içeriğinde bulunan likopen, naringenin, potasyum, C vitamini ve lif kalp sağlığını mühim bir katkı sağlayarak kalp krizi ve felç tehlikesini azaltır. Ayrıca tansiyonu da dengelemektedir.
- Kanser Gelişimini Engeller; Greyfurtta içeriğinde bulunan C vitamini ve likopen hasar gören hücreleri onarabilir. Kanserli hücrelerin oluşumunu ve çoğalmasını önleyebilir. Greyfurt hakkında yapılan araştırmalar bilhassa özofagus, prostat, bağırsak, mide, akciğer, rahim ve meme kanserlerinin ilerleyişini engelleyebildiği gözlemlenmiştir.
- İnsülin Direncini Artırır; Greyfurt tüketildiği zaman insülin direncinin azalmasına destek olarak tip2 diyabeti engelleyebilir.
- Böbrek Taşı Riskini Azaltır; Greyfurtun içeriğinde bulunan sitrik asit, idrarı pH’ını ve hacmini artırma niteliğine sahip olması sebebiyle böbrek taşı riskini azaltabilir.
- Sindirim Sistemini ve Hazmı Kolaylaştırır; Greyfurt içeriğinde bulunan naringin maddesi sindirim sürecini hızlandırır ve sindirim sularının akışını düzenleyerek hazımsızlığı giderebilir. Lifli ve sulu yapısı ile bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak kabızlığı engelleyebilir.
- Zayıflamaya Yardımcı Olur; Greyfurt, meyveler arasında en düşük kalorili meyvelerden bir tanesidir. Lif bakımından zengin olan greyfurt açlık hissini bastıran koleksistokin hormonunun salınımını harekete geçirmektedir. Bu sebeple yemeklerden önce yarım porsiyon greyfurt tüketildiği zaman kilo vermeye yardımcı olabilir.

Greyfurt Suyu Neye İyi Gelir?

- Doku bütünlüğünü sağlayarak kan damarlarını korur.
- Kas ve iskelet sistemine yararlıdır.
- Antioksidan işlevi görerek bağışıklığı kuvvetlendirir.
- Sinir dokularının sağlıklı iletişimi sağlar.
- Göz sağlığına yardımcıdır.
- Mevcut kiloyu korumaya ve zayıflamaya yardımcı olur.

Greyfurtun Zararları Nelerdir?

Greyfurtun sağlığa faydalarının yanında zararları da vardır. Bunlar;

- Greyfurt aşırı tüketildiği zaman kadınlarda meme kanserini tetikleyebilir. Bu sebeple greyfurt suyu tüketime en az seviyeye indirilmelidir.
- Hassas diş sorunları yaşayan bireylerin greyfurt tüketmesi, zaten hassas olan diş minesinin daha fazla aşınmasına sebep olabilir.
- Reflüsü olan bireylerin de greyfurtu yerken dikkatli olması gerekmektedir. Bilhassa greyfurtun içeriğinde bulunan yüksek orandaki asidik faktörler mide ekşimelerine sebep olabilir.

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