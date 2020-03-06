Tadını asla unutamayacaksınız: Greyfurt soslu beze tarifi

Fotoğraf: PureWow

Eskiden ve hala pastanelerde satılan, çocukluğumuzun köpük kurabiyesi olarak bilinen beze tarifini greyfurt ile birleştirmeye ne dersiniz? Özellikle greyfurtun acılığından hoşlanmayanlar bu tarif sayesinde kendilerine bir şans daha verebilir. Greyfurtun içindeki pudra şekeri ve krema sayesinde harika bir greyfurt sosu elde edeceksiniz. Bu sosu bezelerin arasına tek tek sürüp kapanışı hazırladığımız krema ile yapıyoruz. İşte greyfurt soslu beze tarifi için malzemeler...

Beze için:

-4 büyük yumurta akı

-1/4 çay kaşığı krema sertleştirici

-1 su bardağı toz şeker

-1 çay kaşığı vanilya özü

-1/4 çay kaşığı ince deniz tuzu

İçi için:

-5 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

-1/2 bardak taze sıkılmış greyfurt suyu

-4 büyük yumurta sarısı

-1/3 bardak toz şeker

-1/4 çay kaşığı ince deniz tuzu

Kreması için:

-Yarım su bardağı krema

-1/4 su bardağı pudra şekeri

-1/2 çay kaşığı saf vanilya özü

Üzeri için:

-İnce greyfurt dilimleri

Nasıl yapılır?

-Fırını önceden 180 derecede önceden ısıtın.

-Yumurta akını ve krema sertleştiricisini bir kaseye koyun ve yaklaşık 3 dakika boyunca

köpüklenene kadar çırpın.

-Çırparken yavaş yavaş şeker ekleyin, ardından hızı yüksek seviyeye yükseltin.

-5-7 dakika boyunca çırpmaya devam edin. Vanilya ve tuzu ekleyin, karıştırmaya devam edin.

-Sıkma torbasına karışımı dökün. Bezeleri tek tek sıkma torbası yardımıyla yağlı kağıt

serilmiş tepsinize sıkın ve 45 dakika üzeri kuruyana kadar pişirin.

-Beze pişirken, orta boy bir tencerede 4 yemek kaşığı tereyağını eritin. Greyfurt suyunu, yumurta sarısını,

şekeri ve tuzu ekleyin.

-Sıcaklığı düşük seviyeye getirin ve karışım kalınlaşana kadar 4-5 dakika kadar spatula

yardımıyla sürekli karıştırın.

-Kalan 1 çorba kaşığı tereyağını karışıma ilava edin ve bir kaba süzün.

-Üzerini örtün ve en az 1 saat soğuyana kadar buzdolabında saklayın.

-Son olarak üzerindeki kremayı yapmak için bir kapta krema ve pudra şekerini çırpın.

-İçine vanilyayı da ekleyin karıştırmaya devam edin.

-Tüm malzemeleri birleştirmek için öncelikle bir beze alın ve üzerine greyfurt sosundan

ekleyin. Yeniden beze ile kapatın. Burada istediğiniz kata kadar çıkabilirsiniz.

-Son katında üzerine hazırladığınız kremayı sürün ve greyfurt ile süsleyerek servis

yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.