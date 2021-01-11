Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Grip Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Evde Doğal Ve Bitkisel Çözüm Yöntemleri...
11.01.2021 - 14:06 |

Grip Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Evde Doğal Ve Bitkisel Çözüm Yöntemleri...

Grip hastalıkları, kış aylarının gelmesi ile birlikte kendisini göstermektedir. Kişiden kişiye farklı belirtiler gösteren bu hastalık gribal şekilde bünyede tutunmaktadır. Kış mevsimlerinde kendisini yorgun, halsiz ve hasta hisseden kişilerde grip hastalığı görülmektedir. Gripten korunmak ve gribi tedavi etmek için çeşitli yöntemleri derledik.

Grip Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Evde Doğal Ve Bitkisel Çözüm Yöntemleri...
ABONE OL

 Grip hastalığı başta mevsim geçişleri olmak üzere soğuk kış aylarında kendisini belli etmektedir. Grip nasıl geçer sorusu için uzmanların önerdiği pek çok bitkisel tedavi edici yöntemler bulunmaktadır. Yaklaşık 39 dereceye kadar çıkan ateşi ve halsizliği önlemek adına bağışıklık güçlendirici yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi gerekmektedir. Özellikle bu hastalık için sıcak bitki çayları birebir tedavi sunmaktadır.

 Grip Nasıl Geçer?

 İnfluenza adı verilen grip hastalığı mevsim geçişlerinde ve kış aylarında en sık görülen hastalıklardan biridir. Grip belirtilerini hisseden kişiler için tüketilmesi önerilen vitamin deposu besinler bulunmaktadır. Grip hastalığını kısa sürede atlatmak isteyen kişiler için en iyi besin zencefil ve limondur. İçerisinde bulunan yüksek C vitamini, vücudun bağışıklığını arttırarak aynı zamanda vücutta bulunan mikropların da atılmasını sağlar.

 Gribi en kolay atlatmanın yollarından bir diğeri limon ve nane çayıdır. Kış aylarında tüketilen limon ve nane çayı, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda havuç, kereviz, portakal, maydanoz, tavuk çorbası, greyfurt, limon, mandalina, sarımsak ve soğan gribin hızlı şekilde vücuttan atılmasını sağlayan besinlerin başında yer almaktadır. Bu besinleri düzenli tüketen kişiler, kendilerine gripten de korumaktadır.

 Gribe Ne İyi Gelir?

 Grip, kış aylarının görülen hastalıklarından biridir. Soğuk algınlığı şeklinde başlayan bu hastalık zaman içerisinde gribe dönüşmektedir. Gribi tedavi edecek pek çok yöntem bulunmaktadır. Grip hastalığında en önemli konu bağışıklık sisteminin güçlendirilmesidir. Bağışıklığı güçlendirecek besinler arasında hem proteini yüksek hem de içerisinde bol miktarda C vitamini olan tavuk çorbası ve paça çorbası yer almaktadır. Bunun yanı sıra turunçgillerin tüketimi de hastalığa iyi gelen besinlerdendir. Sıcak bitki çayları gribe iyi gelen içecekler arasında düzenli olarak tüketilmesi önerilmektedir.

 Evde Doğal ve Bitkisel Çözüm Yöntemleri Nelerdir?

 Gribe yakalanan pek çok kişide yüksek ateş, ağrı, halsizlik, burun akması ve tıkanıklığı, öksürük gibi durumlar yaşanmaktadır. Gribe yakalanan kişiler evde tamamen bitkisel olan yöntemleri deneyerek bu hastalığı atlatmaktadır. Zencefil ve limon çayı gribe en iyi gelen bitkisel yöntemlerden biridir. Aynı zamanda tarçın, nane, limon, zencefil, kuşburnu çayları da evde kolaylıkla yapılan tedavi edici çaylar arasındadır. Kış aylarında düzenli olarak bu çayları tüketen kişilerin bağışıklık sistemi güçlenmektedir. Böylelikle gribal hastalıklardan da korunmaktadır.

 Grip Belirtileri Nelerdir?

 Grip hastalığına yakalanan pek çok kişide farklı belirtiler görülmektedir. Yüksek ateş hissedilen kişilerde genellikle kas ve vücut ağrıları meydana gelmektedir. Sürekli olarak yaşanan baş ağrıları da grip hastalığının belirtileri arasındadır. Grip öncesi yaşanan halsizlik durumu, gribin habercisi olarak bilinmektedir. Grip hastalığında en belirgin şey ise burun tıkanıklığı, burun akıntısı, nefes alamama durumlarıdır. Kuru öksürük yaşayan kişiler de de grip belirtileri görülmektedir.

 Gripten Korunma Yöntemleri Nelerdir?

 Kış mevsim hastalıklarından biri olan grip, pek çok kişiyi etkilemektedir. Sürüntü olarak birbirine bu hastalığı bulaştıran kişilerin alması gereken çeşitli önlemler bulunmaktadır. Gripten korunma yöntemlerinin başında kış aylarına girmeden önce yapılan grip aşısı gelmektedir. Grip aşısı vücudu mikroplardan koruyan en güçlü yöntemdir. Kişinin bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına yarayan bu aşının her sene düzenli olarak tekrarlanması önerilmektedir. Bunun yanı sıra grip hastalığına yakalanmış olan kişiler ile yakın temasta bulunmamak hastalıktan korunma yöntemlerindendir.

 Hastalıktan korunmak için kış mevsimlerinde çok kalabalık ve kapalı alanların tercih edilmemesi önerilmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi çok güçlü olmayan kişiler açık ve rahat alanları tercih etmelidir. Bol sıvı tüketimi, C vitamini, ekstra vitamin takviyeleri, sık sık el yıkama, hijyene dikkat etme durumları grip hastalığından korunma yöntemleri arasındadır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızda daha çok sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak sizin için önemli olabilir. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlgilendiğiniz işlerde bürokrasiyle uğraşabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. İkili ilişkilerinizde uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştıracak konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeni şeyler öğrenme sorumluluğu içinde hissedebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili bütünü görmeniz çok daha kolay olacaktır. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Ev hayatınızla ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Arkadaşlarınızla plan yapmak iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.  Ortaklı işlerinize daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konuların gündeminize gelmesi söz konusu olabilir. Ailenizle ilgili konularda yorucu zamanlar yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlacı koşullar oluşmasından kaçınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Evle ilgili konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gün içinde bu durum sizin yorulmanıza neden olabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Denge de kalmanızı sağlayacak uğraşlara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha ciddi yaklaşabilirsiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde gerilmeler olabilir. Ailenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Endişe yaratan durumlardan uzak durmalısınız.  İkili ilişkilerinizde dengede kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenmek isteyebilirsiniz. Daha ciddi gördüğünüz konularda kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde gündeminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili yorucu koşullar oluşabilir. Geçmişe yönelik durumların arasında kalabilirsiniz. Zaman zaman güven aradığınız yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ev ile ilgili konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Olaylar karşısında kendi iç sesinizi dinlemelisiniz. Babanızla ilgili konuları göz ardı etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişim trafiğinden kaynaklanan aksaklıklara dikkat etmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanızda fayda var. Ev hayatınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Eşinizi ihmal etmemeye özen gösterin. Yakın çevrenizde denge de kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ciddi şekilde düşünmeniz gerekebilir.  Kişisel donanımınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Ev hayatınızda sizi yoran koşullar oluşabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle işlerinizi akıcı hale getirebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Yeni başlangıç yapmak için sorumluluk alabileceğiniz bir gündesiniz. Bedeninizi ilgilendiren konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili konularda yorucu koşullar oluşabilir.  Akışta kalmaya özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailenizle ilgili bilemediğiniz olaylar yorucu hale gelebilir. Ev hayatınızla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Çalışma hayatınızda uğraştığınız işlere daha ciddi bakış açısıyla bakmanız gerekebilir. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal konularınız gündeminizi meşgul edebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız konulara bakış açınız ciddileşebilir. Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerde dengede kalmaya özen göstermeniz gereken zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Esra Kemer
Esra Kemerİş tekliflerinde zaman istemek
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanMutluluk nerede?
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşBahçe ile ilgili merak ettiğiniz sorular ve cevapları
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğluİçselleştirmek lâzım!
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzEmekli ikramiyesinde tasfiye
Asuman Korugan
Asuman KoruganBir dilek
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu2021 için tüyolar
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiYeni yıl hedefleri
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mide Şişkinliğine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Mide Va Karın Şişliği Neden Olur?

Mide Şişkinliğine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Mide Va Karın Şişliği Neden Olur?

Grip Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Evde Doğal Ve Bitkisel Çözüm Yöntemleri...

Grip Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Evde Doğal Ve Bitkisel Çözüm Yöntemleri...

Böbrek Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Böbrek Ağrısına Evde Ne Yapılabilir?

Böbrek Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Böbrek Ağrısına Evde Ne Yapılabilir?

Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? En Etkili Öneriler...

Boyun Tutulmasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? En Etkili Öneriler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet