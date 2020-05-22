Günay Musayeva: ''Çok güzel bir aşk yaşadım''

Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan, modellik kariyeri ve Tolga Karel ile yaşadığı olaylı boşanma süreci ile gündeme gelen Günay Musayeva, PembeNar'a samimi açıklamalarda bulundu.



Günlük bakım rutinleri ve formunu nasıl koruduğunu PembeNar TV izleyicileri ile paylaşan güzel model, aynı zamanda özel yaşamı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

''Oğlum ilk aşkıyım''



Tolga Karel ile evliliğinden Cihangir adında bir oğlu bulunan Günay Musayeva, oğlu ile ilişkisinin çok iyi olduğunu anlattı. ''Ben oğlumun ilk aşkıyım, ilk aşık olduğu kadınım'' dedi ve ekledi: ''Annelik muhteşem bir duygu. Umarım herkese nasip olur.''



''Boşanma sürecimi oğluma yansıtmadım''



2011 yılında Tolga Karel ile yaptığı evliliği 4 yıl sonra, 8 dakika ile sona erdiren Musayeva; boşanma süreci ve sonrasında iddialı açıklamalarda bulunmuştu.



''Boşanma olmadan 1,5 sene kadar önce biz zaten Cihangir ile beraber ayrı yaşıyorduk, o zamanlar çocuk olduğu için anlamadı. Ancak bir dönem konuşma zorluğu yaşadı. 4 sene kadar pedagoglardan yardım aldık. Şimdi onu da atlattık''



''Ben aşkı sonradan tattım''



Günay Musayeva ilişkiler hakkında sorulan soruyu ise ''Aşk çok güzel bir duygu. Ben aşkı sonradan tattım. Yaşadığım aşk çok güzeldi, onun üstüne tekrar yaşayabileceğimi düşünmüyorum'' diyerek cevapladı.



Musayeva, hoşlandığı erkek tipi hakkında ipuçlarını da izleyiciler ile paylaştı.



