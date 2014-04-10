Günümüz yaşam şekli anne olmayı etkiliyor mu?

İnsan için görme, koklama, tatma, dokunma, duymak beş duyu çocuk sahibi olmak da altıncı duyusu olarak ele alınmalıdır. Çoğu evli çift çocuk sahibi olabileceğini düşünerek hareket eder. Çoğu çift bunun aksini düşünmez. Oysa günümüz yaşam ve beslenme şekli anne-baba olunmasını olumsuz yönde etkiliyor...



Op.Dr. Halit Fırat Erden

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı



Günümüz yaşam koşullarında zamana karşı yarışan bir insan formatı oluştu. Özellikle metropollerde yaşayan genç insanlar hem kariyer yapayım hem de hayatımı yaşayım mantığıyla hareket ederken yaşam ve beslenme şekline özen göstermeyi unutuyor. Hazır işlenmiş gıdalar, fast food tarzı beslenme şekliyle öğünlerini geçiştirmesi bu kişilerin çocuk sahibi olmada sorun yaşamasının alt zemini oluşturur.



"Gençken çocuk sahibi olmak daha kolay"

Gençler evlendiğinde sanki çocuk sahibi olacakları kesinmiş gibi bir de korunma yöntemlerini uygularsa işte o zaman durum oldukça zorlaşır. Çünkü yaş ile birlikte doğurganlık kabiliyeti kadın için azalan bir süreçte ilerler. Bu tabloya bir de dengesiz beslenme eklendiğinde anne baba olma şansı çift için artık iyice zora girer. Artık toplumsal olarak şu bilince varılması gerekiyor; gençken çocuk sahibi olmak çok daha kolay. Kariyer peşinde koşarken içgüdüsel anne-baba olma hayalini ötelememek gerekir. Gençken her şey çok daha güzel, yaşam şekli de beslenme şekli kişiyi çok etkilemez... Zamanın içinde yenilen, içilen gıdalar vücudu etkilemeye başlar. Bu etkilemelerin sonucunda yumurta kalitesi düşer. Aileden gelen birtakım genetik etkileyip sperm kalitesi veya yumurtlama şeklini bozup, rahimde 20-25 yaşında miyom ya da çikolata kistlerine sebep olabilir. Bunu çok basit bir örnekle açıklanabilir. İlk çocuğu 22-25 yaşında olan bir çift ikinci çocuğu beş-altı yıl sonra istediğinde bu hayali gerçekleşmeyebilir. Günümüz yaşam ve beslenme koşulları zaman içinde çocuk sahibi olanın bile olmaması haline getirebilir.



Anne olmak için kadında ideal yaş kaçtır?

Çocuk işi belirli bir zamanın işidir. Özellikle kadınlar için 25-35 yaş arası ideal bir zaman dilimidir. Bu zaman kaçırılıp ötelendiğinde bir risk alınır. Günümüzde iş-kariyer planları kadın için öncelikli tercih oldu. Ev kadınlığı gün geçtikçe azaldı. Çiftler önce geleceğini güvence altına alıp, o güvencenin üstüne yeterli birikim koyduktan sonra çocuk sahibi olma kararı alıyor. Oysa eski dönemlerde çocuk, çiftin aileleri tarafından bakılır, büyütülürdü. Artık yaşam daha bireyselleşti. Her şey ötelenebilir ama çocuk sahibi olmayı ötelemek önemli sıkıntılara sebep olur. Risk almayın. Olmaz diye bir şey yok ama hangi grupta olduğunuzu bilemezsiniz.