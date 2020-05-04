Günün iftar menüsü: 11.gün

Günün iftar menüsünde birbirinden lezzetli ve doyurucu yemekleri sizinle paylaştık. Çorba olarak; sebzeli yayla çorbası, ara sıcak olarak, pastırmalı humus ve ana yemek olarak ise hünkar beğendi tariflerini sizinle paylaştık. İftardan sonra hafif bir tatlı yemek isteyenlere, süt şerbetli tatlı tarifine yer verdik. İşte 11. günün iftar menüsü...

Çorba: Sebzeli yayla çorbası





Malzemeler:

-1 adet orta boy patates

-1 adet orta boy kabak

-1 adet orta boy havuç

-Yarım çay bardağı sıvı yağ

-2 litre kaynar su

-Tavuk bulyon tablet veya tuz

Terbiyesi için:

-7 yemek kaşığı yoğurt

-1 adet yumurta sarısı

-1 dolu yemek kaşığı un

-1 yemek kaşığı tereyağ

-1 yemek kaşığı kuru nane

Nasıl yapılır?

-Öncelikle kabak hariç sebzeler soyulur. Ardından hepsi rendenin büyük tarafıyla rendelenir.

-Rendelenmiş patatesler süzgeçe alınır ve nişastasını almak için soğuk suyun altına tutulurardından iyice süzülür, fazla suyu ellerinizle sıkın.

-Tencere’ye sıvı yağ aktarılır içine sebzeler eklenir, orta ateşte solana kadar çevrilir. İyice küçülen sebzelerin üzerine kaynar su dökülür.

-Tuz veya arzu ya bağlı tavuk bulyon tablet eklenir. Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika kaynatılır.

-Diğer tarafta çorbanın terbiyesi için bir kaba yoğurt, yumurta sarısı ve un alınır.

-Çırpma teli yardımıyla iyice çırpılır. Yoğurt soğuk olduğu için kesinlikle topaklanma olmayacaktır.

-Terbiyeyi çorba ile buluşturmadan önce, bir kepçe çorba terbiyeye dökülür ve çırpılır.

-Ardından bir kepçe daha dökülür tekrar devam çırpılır. İyice ılıyan terbiye çorbaya geri aktarılır ve bir taşım kaynattıktan sonra blender dan geçirilir.

-Kıvamı isteye bağlı kaynar su ekleyerek ayarlanır.

-Küçük bir tavaya tereyağ alınır erimeye yakın kuru nane eklenir.

-Bir iki defa çevirdikten sonra çorbanın üzerine dökülür ve servis edilir.

Ara sıcak: Pastırmalı humus





Malzemeler:

-1,5 su bardağı haşlanmış nohut

-1/2 çay bardağından biraz fazla tahin

-2 dış sarımsak

-1 çay kaşığı kimyon

-1 /2 limon suyu

-Tuz,

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-Bir miktar ılık su

Üzeri için:

-Pastırma

Nasıl yapılır?

-Bütün malzemeleri robota koyun ve yoğunluğunu su ile hafif açarak (lezzetinizde kontrol ederek) macun kıvamında iyice çekin.

-Daha sonra servis tabağına koyup üzerini pastırmayla süsleyin.

Ana yemek: Hünkar beğendi





Etli kısmı için:

-4 dolu yemek kaşığı yağ

-2 adet soğan

-1 kg kemiksiz kuşbaşı doğranmış kuzu but eti

-2 diş sarımsak

-1 adet dolmalık biber

-2 adet domates

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-3 tutam tuz

-1 tutam karabiber

-3 bardak su

Beğendi kısmı için:

-1 çay bardağı yağ

-3 yemek kaşığı tepeleme un

-1,5 kg bostan patlıcanı

-1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

-1 tutam tuz

-1 tutam rende muskat

-2,5 bardak ılık süt

Nasıl yapılır?

-Soğanları küp küp doğrayın yağı öldürünceye kadar döndürün. Etleri ilave edin.

-Orta ateşte suyunu bırakıp tekrar çekene kadar pişirin ve önce ince kıyılmış sarımsakları sonra irice doğradığınız biberleri tencereye ekleyin.

-Domateslerin kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkartıp küp küp doğrayın, suyunu çeken ete ekleyin.

-Domates salçası, tuz, karabiber ve 3 bardak suyu da ekleyin, iyice karıştırıp kaynadıktan sonra altını kısın.

-Tencerenin kapağını kapatıp 1 saat kadar pişirin.

-Beğendi kısmı için; tencereye yağı ve unu ekleyip ağır ateşte altın rengine dönene kadar karıştırın ve ateşten alın.

-Patlıcanları kürdan ile delin ve direkt ateş üzerinde pişirin. Dışı iyice pişen patlıcanları kabuklarını soyduktan sonra tenceredeki unlu karışıma atın.

-Tencerenin altını tekrar yakın, ağır ateşte karışımı ezerek hepsini birbirine iyice yedirin.

-Kaşarı, tuzu, rende muskatı ve ılık sütü ekleyip 2 dakika daha pişirin ve ateşten alın.

-Kenarda dinlenmeye bırakın. Servis tabağına önce beğendiyi daha sonra etleri koyarak

Tatlı: Süt şerbetli tatlı





Malzemeler:

Keki için:

-3 adet yumurta,

-Yarım su bardağı toz şeker

-Yarım su bardağı süt

-Yarım su bardağı sıvı yağ

-Yarım su bardağı irmik

-Yarım su bardağı hindistan cevizi

-1 avuç ceviz içi

-1 çay kaşığı tarçın

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-1 su bardağı un

Şerbeti için:

-3 su bardağı süt

-1 su bardağı toz şeker

Nasıl yapılır?

-Süt şerbetli tatlı yapmak için öncelikle yumurtalar ile toz şeker, derin bir kap içerisinde mikser yardımı ile çırpılır.

-Üzerine süt, sıvı yağ, irmik, hindistan cevizi, ceviz, tarçın ve vanilya ilave edilip karıştırılır.

-Son olarak un ile kabartma tozu eklenip güzelce karıştırılır.

-Hazırlanan hamur, hafif yağlanmış büyük boy kare borcam içerisine boşaltılır

-Önceden ısıtılmış 175° fırında, üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.

-Şerbeti için gerekli olan süt ile toz şeker, bir kap içerisine konulur ve şeker eriyene kadar karıştırılır.

-Pişirilen tatlı fırından alınır ve ilk sıcaklığının çıkması için oda ısısında 5 dakika kadar bekletilir.

-Daha sonra üzerine süt şerbeti dökülür ve tatlı şerbetini tamamen çekip soğuyana kadar dinlendirilir.

-Süt şerbetli tatlı şerbetini çekip soğuduktan sonra, iyice soğuması için buzdolabına kaldırılarak 1-2 saat bekletilir.

-Süre sonunda hazırlanan süt şerbetli tatlı dilimlenir ve üzeri arzuya göre süslenerek servis edilir.

Afiyet olsun.