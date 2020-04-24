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24.04.2020 - 06:24 |

Günün iftar menüsü: 2. gün

Günün iftar menülerini sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Çorbasından, tatlısına kadar birçok lezzetli tarif için günün iftar menüsüne mutlaka göz atın. Çorba olarak yayla çorbası, ana yemek olarak patlıcan kebabı ve tatlı olarak ise fırın sütlaça yer verdik. İşte günün 2. iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 2. gün

İftara  ne pişireceğim derdine son! Ramazan'ın 2. günü için günün iftar menüsünü paylaştık. 2. gün iftar menüsü için çorba olarak yayla çorbası, ara sıcak olarak paçanga böreği, ana yemek olarak patlıcan kebabı ve tatlı olarak ise fırın sütlaça yer verdik. İşte dopdolu günün 2. iftar menüsü... 

Çorba: Yayla çorbası

Günün iftar menüsü: 2. gün

Malzemeler:

-1 küçük fincan pirinç
-7 su bardağı su
-1 su bardağı yoğurt
-1 yumurta
-Yarım küçük fincan un
-3 yemek kaşığı sıvı yağ
-2 yemek kaşığı tereyağ
-Tuz
-Nane

Nasıl yapılır?

-Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçleri tencereye alın ve pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatın.
-Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta ve unu 1 su bardağı su ile çırpın.
-Pirinçler yumuşayınca hızlıca karıştırarak yoğurtlu karışımı ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın.
-Daha sonra kısık ateşte 10-15 dakika kaynatın. Ayrı bir tavada erriğiniz yağa nane ekleyin ve çorbanın üstüne dökün.
-Ara sıra karıştırın ve altını kapatın.

Ara sıcak: Paçanga böreği

Günün iftar menüsü: 2. gün

Malzemeler:

-1 tane yufka
-4 dilim pastırma
-4 dilim kaşar peyniri
-1 tane domates
-1 tane köy biberi

Nasıl yapılır?

-Biber küçük doğranır ve az sıvı yağ ile sotelenir içerisine kabuğu soyulup küçük doğranmış domates eklenir ve az sotelenip ocaktan alınır.
-Yufka 4’e kesilir ve geniş tarafına önce pastırma, sonra kaşar peyniri ve en üste de sotelenmiş olan domatesli biber karışımı konulup geniş sigara böreği gibi sarılır.
-Kızdırılmış sıvı yağda kızartılır. Sıcak olarak servis yapılır.

Ana yemek: Patlıcan kebabı

Günün iftar menüsü: 2. gün

Malzemeler: 

-7 adet patlıcan
-1 kg kıyma
-1 adet soğan
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 çay kaşığı karabiber
-1 tatlı kaşığı pul biber
-4 kaşık sıvı yağ
-4 çeri domates
-1 çarliston biber
-1 su bardağı su
-1 yemek kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

-Patlıcanları kalın doğrayın. Tuzlu suda 15 dakika bekletelim suyunu süzün.
-Rendelenmiş suyu sıkılmış soğanı, kıyma ve baharatları bir kaba alıp yoğurun ve yuvarlak şekil verin.
-Tepsiye bir patlıcan, bir köfte şeklinde sıralayın. Ortasına çeri domates ve dilimlenmiş biberi yerleştirin.
-Daha sonra tuz ekleyin ve kaseye koyduğumuz sıvı yağı fırçayla üzerine sürüm. Tereyağı parçalarını üzerine yerleştirin.
-Önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında kızarana kadar kendi suyunda pişirin.
-Kızardıktan sonra bir bardak sıcak su ekleyip, yağlı kağıt üzerine kapatalım tekrar fırınlayın.

Tatlı: Fırında sütlaç

Günün iftar menüsü: 2. gün

Malzemeler:

-3 kaşık nişasta
-1 çay bardağı haşlanmış pirinç
-1 bardak şeker
-2 yumurta sarısı
-1 litre süt
-1 çay bardağı soğuk su
-Vanilya

Nasıl yapılır?

-Tencereye süt ve şekeri koyun. Çırpma teli ile yavaş yavaş karıştırın. Ardından 2 yumurta sarısını ekleyin.
-Önceden sıcak suda haşladığınız pirinci ilave edin. Bu sırada nişastanızı başka bir kasede bir çay bardağı suda eritin.
-Süt kaynamaya başlayınca yavaş karıştırarak süte ilave edin.
-Bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatın. Tüm malzemenizi ısıya dayanıklı servis kaselerine boşaltın.
-Fırın tepsisine kaselerin tabanını geçecek şekilde soğuk suyu koyduktan sonra kaselerinizi tepsiye yerleştirin.
-Önceden ısıtılmış fırında, 200 derecede üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

 

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