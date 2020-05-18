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18.05.2020 - 10:21 |

Günün iftar menüsü: 25.gün

Ramazan'ın son haftasında birbirinden doyurucu yemeklerle iftar sofralarınızı lezzetlendirmeye devam ediyoruz. 25. gün iftar menülerini sizinle paylaştık. İşte 25. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 25.gün
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Günün iftar menüsünün 25. gününde, çorba olarak; kremalı kereviz çorbası çorbası, ara sıcak olarak yoğurtlu havuç mezesi, ana yemek olarak ise patatesli mantı tarifini sizinle paylaştık. Bu güzel menüyü klasik ve çok hafif tatlı olan keşkül ile kapatmak istedik. İşte 25. gün iftar menüsü...

Çorba: Kremalı kereviz çorbası

Günün iftar menüsü: 25.gün

Malzemeler:

-2 tane orta boy kereviz
-1 adet patates
-1 küçük soğan
-1 adet defne yaprağı
-1 adet havuç
-1 adet domates
-1 yemek kaşığı limon suyu
-3 su bardağı et suyu
-2 yemek kaşığı un
-3 yemek kaşığı zeytinyağ
-1 su bardağı süt
-Tuz, karabiber
-1 çay kaşığı muskat
-1 yemek kaşığı kaymak
-2 tane kereviz sapı
-4-5 yemek kaşığı tel şehriye

Nasıl yapılır?

-Havuç ve domates hariç diğer sebzeleri soyup, doğrayın.
-Zeytinyağını çorba tencerenize koyup, üzerine doğradığınız sebzeleri, tüm havucu, domatesi, defne yaprağını, limon suyunu ve et suyunu koyup pişirin.
-Tel şehriyeleri zeytinyağnda çok hafif rengi dönene kadar kavurup,bir kaseye alın.
-Kereviz saplarını ince ince doğrayın.
-Sebzeler pişince domatesi, defne yaprağını ve havucu içinden alıp, diğer sebzeleri rondodan çekin.
-1 yemek kaşığı zeytinyağına unu ekleyip kavurun ve içine sütü ekleyip, çorbanızın meyanesini pişirin.
-Hazırladığınız meyanenin içine sebzeli karışımı karıştırarak ekleyin ve çorbanızın kıvamını ayarlayın.
-En son muskat, taze çekilmiş karabiber ve kaymak ekleyip, çorbanızı bir taşım daha kaynatın.
-Doğranmış kereviz saplarını ve kavrulmuş tel şehriyeleri üzerine atarak, ocaktan alıp sıcak sıcak servis edin.

Ara sıcak: Yoğurtlu havuç

Günün iftar menüsü: 25.gün

-4 adet büyük boy havuç
-3 diş sarımsak
-2 yemek kaşığı mayonez
-1.5 su bardağı yoğurt
-3 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 silme tatlı kaşığı tuz
-1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

Üzeri için:

-1 yemek kaşığı maydanoz (ince kıyılmış)

Nasıl yapılır?

-Havuçları yıkayıp, soyun ve iri iri rendeleyin.
-Rendelediğiniz havuçları yapışmaz tabanlı bir tavaya alın ve üstlerine zeytinyağını gezdirdikten sonra ocağın altını açın.
-Tahta bir kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak, havuçlar diriliklerini yitirene dek kavurun, yaklaşık 10 dakika.
-Ardından ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın.
-Başka bir kabın içinde yoğurdu ve mayonezi karıştırın ve içine sarımsakları rendeleyin.
-Soğumuş olan havuçların üstüne hazırladığınız yoğurtlu karışımı dökün ve güzelce karıştırın.
-Bir servis tabağına alın ve üstünü ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servis edin.

Ana yemek: Patatesli mantı

Günün iftar menüsü: 25.gün

Hamuru için:

-3 bardak un
-1 tane yumurta
-Tuz
-Su

İç harcı:

-1 soğan
-3 ya da 4 tane haşlanmış patates
-1 tatlı kaşığı salça
-Tuz
-Karabiber
-Sıvı yağ

Sosu için:

-Tereyağı
-Kuru nane
-Sarımsak
-Yoğurt
-Kırmızı pul biber
-Bir tatlı kaşığı salça

Nasıl yapılır?

-Unu, yumurta ve suyu kulak memesi yumuşaklığında yoğurun. Hamurun üzerine nemli bir bez koyun ve 10-15 dakika dinlendirin.
-Hamurdan bezeler ayıralım ve unlayarak merdaneyle ya da oklavayla ince ince açalım.
-Açtığımız hamuru düz bir bıçakla önce enlemesine sonra boylamasına 3-4 cm olacak şekilde keselim.
-Soğanı, patatesi ince ince doğrayalım. Bir kabın içine soğanı, patatesi, salçayı, karabiberi, sıvı yağı tuzu koyalım ve iyice karıştıralım.
-Hazırladığımız hamur parçalarının ortalarına, patatesli harçtan koyalım ve üçgen şekilde kapatalım.
-Tepsiyi unlayalım ve hazırladığımız mantıları unlu tepsiye koyalım.Tencereye su koyup, içine tuz ilave edelim ve suyu kaynatalım.
-Mantıları kaynayan suya atalım ve orta ateşte yaklaşık 15 dk pişirelim.Mantıları dikkatlice süzgeç yardımıyla çıkarın.
-Bir kabın içine yoğurdu, sarımsağı koyup, iyice karıştıralım.
-Mantımızın üzerine dökelim. Tavaya tereyağını, salçayı, kırmızı pul biberi, naneyi koyalım ve 1-2 dk kavuralım.
-Hazırladığımız karışımı mantının üzerinde gezdirelim.

Tatlı: Keşkül

Günün iftar menüsü: 25.gün

Malzemeler:

-1 litre süt
-1 su bardağı şeker
-1 tane yumurta sarısı
-1 su bardağı çekilmiş toz badem
-2 yemek kaşığı nişasta
-1 paket vanilya
-2 yemek kaşığı hindistan cevizi
-Yarım çay bardağı su

Nasıl yapılır?

-Tencereye nişasta ve su hariç bütün malzemeyi koyalım.kaynayana kadar karıştıralım.
-Kaynamaya başlayınca nişastayı suyla açın ve ekleyin karıştırarak 3-4 dk daha ocakta tutun.
-Hemen kaselere paylaştıralım. Oda ısısına gelince de buzdolabına kaldıralım.
-4 saat beklettikten sonra yiyebilirsiniz. Servis ederken üzerine badem ve file badem ve koyabilirsiniz.

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