Günün iftar menüsü: 27.gün

Günün iftar menüsünün 27. gününde çorba olarak havuç çorbası tarifini paylaştık. Bunun dışında ara sıcak olarak farklı humus tarifiyle karşınızdayız: Pancarlı humus: Ana yemek olarak, islim kebabı ve tatlı olarak ise şam tatlısı lezzetlerine yer verdik. İşte 27. gün iftar menüsü...

Çorba: Havuç çorbası





Malzemeler:

-1 adet soğan

-5 adet havuç

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-3 küp şeker büyüklüğünde taze zencefil

-2 diş sarımsak

-1 kavanoz kemik suyu

-2 su bardağı su

-Tuz, karabiber, üzeri için krema

Nasıl yapılır?

-Yemeklik doğradığınız soğanları zeytinyağında kavurun, havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.

-Havanda dövdüğünüz sarımsak ve zencefilleri ekleyin, kemik suyu ve 2 su bardağı suyu ilave edin.

-Kaynadıktan sonra kısık ateşte malzemeler yumuşayana kadar pişirin. Damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyin.

-Blender ile çorbanızı pürüzsüz bir karışım haline getirip, üzerini krema ve taze soğanla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Ara sıcak: Pancarlı humus





Malzemeler:

-1 bardak haşlanmış pancar

-2 su bardağı haşlanmış nohut

-2 yemek kaşığı tahin

-2 diş sarımsak

-Yarım limon suyu

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-Tuz

-Kimyon

Üzeri için:

-Çörek otu

Pancarlı humus nasıl yapılır?

-Öncelikle pancaları soyun ve kolay haşlanması için küçük parçalar halinde doğrayıp, suda haşlayın.

-Haşlanan pancarları soğuk suya koyun, böylece daha fazla kararmasını engelleyebilirsiniz.

-Haşlanmış nohutların kabuklarını soyun ve bir rondoya koyun.

-İçerisine pancarı, sarımsağı ekleyin ve karıştırın.

-Daha sonra tahin, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve kimyonu ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar robotta çekmeye devam edin.

-Eğer çekmekte zorlanıyorsanız, biraz su ekleyebilirsiniz.

-Oluşan pancarlı humusu bir tabağa alın ve üzerine çörek otu gezdirin.

Ana yemek: İslim kebabı





Malzemeler:

-1 kilo patlıcan

-2 domates

-2 biber

-1 kaşık salça

-1,5 bardak su

-Kekik, tuz

Köfte için:

-300 gram kıyma

-1 soğan

-3 diş sarımsak

-Tuz, karabiber, pul biber

-1 yumurta

-3 kaşık galeta unu

-Karbonat

Nasıl yapılır?

-Kıymanızı bir yoğurma kabına alın. Sarımsak ve soğanları rendeleyin. Diğer köfte malzemelerini de ekleyip yoğurun. buzdolabına kaldırın.

-Patlıcanları soyup uzunlamasına dilimleyin. Tuzlu suda bir müddet bekletin. Köftelere avucunuzda yuvarladıktan sonra patlıcanları ve köfteleri sırasıyla kızartın.

-Patlıcan dilimlerini çapraz şekilde üst üste koyup tam ortasına köfte koyun ve patlıcanları köftenin üzerinde birleştirin.

-Üzerine birer dilim domates ve biber koyduktan sonra kürdan batırın. Yağlı tepsiye dizin.

Tatlı: Şam tatlısı





Malzemeler:

-1 su bardağı şeker

-1 su bardağı yoğurt

-1 su bardağı un

-2,5 su bardağı irmik

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 paket vanilya

-1 çay kaşığı tepeleme karbonat

-1 çay bardağı kavrulmuş tuzsuz fıstık

Şerbeti için:

-2,5 su bardağı şeker

-2,5 su bardağı su

-1 dilim limon

Nasıl yapılır?

-Bir kapta şeker, yoğurt ve sıvıyağ pürüzsüz kıvam alıncaya kadar iyice çırpın.

-Daha sonra irmik, karbonat, vanilya eklenip tekrar çırpın.

-Un kontrollü şekilde ilave edilip çırpılır.

-Yağlanmış kare borcama hazırlanan harç dökülür.

-2' ye ayrılmış fıstıklar da üzerine düzenli bir şekilde dizilir.

-Önceden ısıtılmış 180 ‘C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

-Şerbeti için şeker, su küçük bir tencerede kaynatılır.

-Kaynadıktan sonra içine limon eklenip 1-2 dk daha kaynatılıp ocağın altı kapatılır.

-Tatlı fırından alındıktan sonra ilk sıcaklığının çıkması için beklenir.

-5 dakika kadar sonra keskin bir bıçakla dilimlere ayrılır. Ilık şerbet tatlının üzerine gezdirilir.

-Şerbeti çekmesi için üzerine büyük bir tepsi kapatılıp 1-2 saat bekletilir.

Afiyet olsun.