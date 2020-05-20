Günün iftar menüsü: 27.gün
27. gün iftar menüsünde, havuç çorbası, pancarlı humus, islim kebabı ve şam tatlısı tariflerini sizinle paylaştık. İşte 27. gün iftar menüsü...
Günün iftar menüsünün 27. gününde çorba olarak havuç çorbası tarifini paylaştık. Bunun dışında ara sıcak olarak farklı humus tarifiyle karşınızdayız: Pancarlı humus: Ana yemek olarak, islim kebabı ve tatlı olarak ise şam tatlısı lezzetlerine yer verdik. İşte 27. gün iftar menüsü...
Çorba: Havuç çorbası
Malzemeler:
-1 adet soğan
-5 adet havuç
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-3 küp şeker büyüklüğünde taze zencefil
-2 diş sarımsak
-1 kavanoz kemik suyu
-2 su bardağı su
-Tuz, karabiber, üzeri için krema
Nasıl yapılır?
-Yemeklik doğradığınız soğanları zeytinyağında kavurun, havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.
-Havanda dövdüğünüz sarımsak ve zencefilleri ekleyin, kemik suyu ve 2 su bardağı suyu ilave edin.
-Kaynadıktan sonra kısık ateşte malzemeler yumuşayana kadar pişirin. Damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyin.
-Blender ile çorbanızı pürüzsüz bir karışım haline getirip, üzerini krema ve taze soğanla süsleyerek servis edebilirsiniz.
Ara sıcak: Pancarlı humus
Malzemeler:
-1 bardak haşlanmış pancar
-2 su bardağı haşlanmış nohut
-2 yemek kaşığı tahin
-2 diş sarımsak
-Yarım limon suyu
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-Tuz
-Kimyon
Üzeri için:
-Çörek otu
Pancarlı humus nasıl yapılır?
-Öncelikle pancaları soyun ve kolay haşlanması için küçük parçalar halinde doğrayıp, suda haşlayın.
-Haşlanan pancarları soğuk suya koyun, böylece daha fazla kararmasını engelleyebilirsiniz.
-Haşlanmış nohutların kabuklarını soyun ve bir rondoya koyun.
-İçerisine pancarı, sarımsağı ekleyin ve karıştırın.
-Daha sonra tahin, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve kimyonu ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar robotta çekmeye devam edin.
-Eğer çekmekte zorlanıyorsanız, biraz su ekleyebilirsiniz.
-Oluşan pancarlı humusu bir tabağa alın ve üzerine çörek otu gezdirin.
Ana yemek: İslim kebabı
Malzemeler:
-1 kilo patlıcan
-2 domates
-2 biber
-1 kaşık salça
-1,5 bardak su
-Kekik, tuz
Köfte için:
-300 gram kıyma
-1 soğan
-3 diş sarımsak
-Tuz, karabiber, pul biber
-1 yumurta
-3 kaşık galeta unu
-Karbonat
Nasıl yapılır?
-Kıymanızı bir yoğurma kabına alın. Sarımsak ve soğanları rendeleyin. Diğer köfte malzemelerini de ekleyip yoğurun. buzdolabına kaldırın.
-Patlıcanları soyup uzunlamasına dilimleyin. Tuzlu suda bir müddet bekletin. Köftelere avucunuzda yuvarladıktan sonra patlıcanları ve köfteleri sırasıyla kızartın.
-Patlıcan dilimlerini çapraz şekilde üst üste koyup tam ortasına köfte koyun ve patlıcanları köftenin üzerinde birleştirin.
-Üzerine birer dilim domates ve biber koyduktan sonra kürdan batırın. Yağlı tepsiye dizin.
Tatlı: Şam tatlısı
Malzemeler:
-1 su bardağı şeker
-1 su bardağı yoğurt
-1 su bardağı un
-2,5 su bardağı irmik
-1 çay bardağı sıvı yağ
-1 paket vanilya
-1 çay kaşığı tepeleme karbonat
-1 çay bardağı kavrulmuş tuzsuz fıstık
Şerbeti için:
-2,5 su bardağı şeker
-2,5 su bardağı su
-1 dilim limon
Nasıl yapılır?
-Bir kapta şeker, yoğurt ve sıvıyağ pürüzsüz kıvam alıncaya kadar iyice çırpın.
-Daha sonra irmik, karbonat, vanilya eklenip tekrar çırpın.
-Un kontrollü şekilde ilave edilip çırpılır.
-Yağlanmış kare borcama hazırlanan harç dökülür.
-2' ye ayrılmış fıstıklar da üzerine düzenli bir şekilde dizilir.
-Önceden ısıtılmış 180 ‘C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.
-Şerbeti için şeker, su küçük bir tencerede kaynatılır.
-Kaynadıktan sonra içine limon eklenip 1-2 dk daha kaynatılıp ocağın altı kapatılır.
-Tatlı fırından alındıktan sonra ilk sıcaklığının çıkması için beklenir.
-5 dakika kadar sonra keskin bir bıçakla dilimlere ayrılır. Ilık şerbet tatlının üzerine gezdirilir.
-Şerbeti çekmesi için üzerine büyük bir tepsi kapatılıp 1-2 saat bekletilir.
Afiyet olsun.