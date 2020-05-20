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20.05.2020 - 10:50 |

Günün iftar menüsü: 27.gün

27. gün iftar menüsünde, havuç çorbası, pancarlı humus, islim kebabı ve şam tatlısı tariflerini sizinle paylaştık. İşte 27. gün iftar menüsü...

Günün iftar menüsü: 27.gün
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Günün iftar menüsünün 27. gününde çorba olarak havuç çorbası tarifini paylaştık. Bunun dışında ara sıcak olarak farklı humus tarifiyle karşınızdayız: Pancarlı humus: Ana yemek olarak, islim kebabı ve tatlı olarak ise şam tatlısı lezzetlerine yer verdik. İşte 27. gün iftar menüsü...

Çorba: Havuç çorbası

Günün iftar menüsü: 27.gün

Malzemeler:

-1 adet soğan
-5 adet havuç
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-3 küp şeker büyüklüğünde taze zencefil
-2 diş sarımsak
-1 kavanoz kemik suyu
-2 su bardağı su
-Tuz, karabiber, üzeri için krema

Nasıl yapılır?

-Yemeklik doğradığınız soğanları zeytinyağında kavurun, havuçları ekleyip kavurmaya devam edin.
-Havanda dövdüğünüz sarımsak ve zencefilleri ekleyin, kemik suyu ve 2 su bardağı suyu ilave edin.
-Kaynadıktan sonra kısık ateşte malzemeler yumuşayana kadar pişirin. Damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyin.
-Blender ile çorbanızı pürüzsüz bir karışım haline getirip, üzerini krema ve taze soğanla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Ara sıcak: Pancarlı humus

Günün iftar menüsü: 27.gün

Malzemeler:

-1 bardak haşlanmış pancar
-2 su bardağı haşlanmış nohut
-2 yemek kaşığı tahin
-2 diş sarımsak
-Yarım limon suyu
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-Tuz
-Kimyon

Üzeri için:

-Çörek otu

Pancarlı humus nasıl yapılır?

-Öncelikle pancaları soyun ve kolay haşlanması için küçük parçalar halinde doğrayıp, suda haşlayın.
-Haşlanan pancarları soğuk suya koyun, böylece daha fazla kararmasını engelleyebilirsiniz.
-Haşlanmış nohutların kabuklarını soyun ve bir rondoya koyun.
-İçerisine pancarı, sarımsağı ekleyin ve karıştırın.
-Daha sonra tahin, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve kimyonu ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar robotta çekmeye devam edin.
-Eğer çekmekte zorlanıyorsanız, biraz su ekleyebilirsiniz.
-Oluşan pancarlı humusu bir tabağa alın ve üzerine çörek otu gezdirin.

Ana yemek: İslim kebabı

Günün iftar menüsü: 27.gün

Malzemeler:

-1 kilo patlıcan
-2 domates
-2 biber
-1 kaşık salça
-1,5 bardak su
-Kekik, tuz

Köfte için:

-300 gram kıyma
-1 soğan
-3 diş sarımsak
-Tuz, karabiber, pul biber
-1 yumurta
-3 kaşık galeta unu
-Karbonat

Nasıl yapılır?

-Kıymanızı bir yoğurma kabına alın. Sarımsak ve soğanları rendeleyin. Diğer köfte malzemelerini de ekleyip yoğurun. buzdolabına kaldırın.
-Patlıcanları soyup uzunlamasına dilimleyin. Tuzlu suda bir müddet bekletin. Köftelere avucunuzda yuvarladıktan sonra patlıcanları ve köfteleri sırasıyla kızartın.
-Patlıcan dilimlerini çapraz şekilde üst üste koyup tam ortasına köfte koyun ve patlıcanları köftenin üzerinde birleştirin.
-Üzerine birer dilim domates ve biber koyduktan sonra kürdan batırın. Yağlı tepsiye dizin.

Tatlı: Şam tatlısı

Günün iftar menüsü: 27.gün

Malzemeler:

-1 su bardağı şeker
-1 su bardağı yoğurt
-1 su bardağı un
-2,5 su bardağı irmik
-1 çay bardağı sıvı yağ
-1 paket vanilya
-1 çay kaşığı tepeleme karbonat
-1 çay bardağı kavrulmuş tuzsuz fıstık

Şerbeti için:

-2,5 su bardağı şeker
-2,5 su bardağı su
-1 dilim limon

Nasıl yapılır?

-Bir kapta şeker, yoğurt ve sıvıyağ pürüzsüz kıvam alıncaya kadar iyice çırpın.
-Daha sonra irmik, karbonat, vanilya eklenip tekrar çırpın.
-Un kontrollü şekilde ilave edilip çırpılır.
-Yağlanmış kare borcama hazırlanan harç dökülür.
-2' ye ayrılmış fıstıklar da üzerine düzenli bir şekilde dizilir.
-Önceden ısıtılmış 180 ‘C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.
-Şerbeti için şeker, su küçük bir tencerede kaynatılır.
-Kaynadıktan sonra içine limon eklenip 1-2 dk daha kaynatılıp ocağın altı kapatılır.
-Tatlı fırından alındıktan sonra ilk sıcaklığının çıkması için beklenir.
-5 dakika kadar sonra keskin bir bıçakla dilimlere ayrılır. Ilık şerbet tatlının üzerine gezdirilir.
-Şerbeti çekmesi için üzerine büyük bir tepsi kapatılıp 1-2 saat bekletilir.

Afiyet olsun.

 

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