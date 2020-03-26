Günün ilk yarısı daha yorucu

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün saat 16:36’ya kadar Koç burcunda sert açılar altında kalıyor. İsteklerimizde ısrarcı olduğumuz durumlarda daha büyük engellerle karşılaşabiliriz. Bugün biraz daha planlı ve sakin kalmaya bakalım. Akşam saatlerinde daha gerçekçi ve kararlı olabiliriz. Aynı zamanda maddi konularda da daha seçici ve dikkatli olmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde özellikle daha dikkatli olmalıyız. Yolculuklarda sıkıntılar gündeme gelebilir. Ailevi konularda ya da bizi duygusal açıdan tartışmaya götürebilecek durumlarda daha soğukkanlı kalalım. Saat 17:00 civarında uzun vadeli düşünmek ve iyimserliğimizi korumak önemli. Bu saatlerde bazı engeller var. Planlarda daha esnek olmak gerekiyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Maymun Daha gerçekçi olmalıyız. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.