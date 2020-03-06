Günün ilk yarısı daha zor

Bugün ne yapılabilir? Sabah saatlerinde bizi daha fazla yoran, test eden koşullarla karşılaşabiliriz. Bitmekte olan durumlar var. Sabah 10:00 civarında şansımız pek yerinde olmayabilir. Duygusal açıdan da kendimizi engellenmiş ya da sıkıntıda hissedebiliriz. Saat 12:27’den itibaren Aslan burcuna ilerleyecek olan Ay daha kararlı şartlar getirmekte.

Nelerden kaçınmalı? Öğle sonrasında olaylara daha pozitif bakmaya başlayabiliriz. Yaratıcı alanda, kendimizi göstermek konusunda daha olumluyuz. Sanatsal uğraşlar ve hayattan daha çok keyif alabileceğimiz olanaklar olabilir. Ancak maddi alanda biraz daha gerçekçi olmakta fayda var. Müsriflik edebileceğimiz saatlerdeyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/ Süpürge Pozitif kalalım. Maya takvimine göre ise Süpürge günündeyiz. Bugün kendi iç dengemizi daha iyi tutmaya özen göstermeliyiz. Anlaşmalarda daha dikkatli olmalıyız. Engelleri bilinçli bir şekilde aşacağız.