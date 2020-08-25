Günün ilk yarısı riskli

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün 15:48’e kadar Akrep burcunun son derecelerinde kalıyor. Bu saatlerde bazı şanssızlıklar, sıkışmalar, kriz içeren koşullarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle yolculuklar, ziyaretler açısından pek uygun zamanlar olmayabilir. Niyetlerimizi yıkıcı değil, dengeleyici şekilde kurmaya çalışalım. Bugün ayrıca yeni imkanlar, yeni hevesler de gündeme gelecek.

Nelerden kaçınmalı? Saat 15:48’den sonra hareket ve esneklik artmakta. Yeni bir konuya daha canlı ve pozitif şekilde yaklaşabiliriz. Daha çok özgürlük ve yeni şeyler keşfetme isteği duyabiliriz. Ancak günün geç saatlerinde dikkatsizlikler, aşırılıklar olursa ise bu saatlerde kazalar ya da tartışmalar, huzursuzluklar da gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Mısır Eski deneyimlerimizi kullanmaya bakalım. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da Tohum günündeyiz. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Yeni anlaşmalar ve ilişkiler kurabiliriz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir.