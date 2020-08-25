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HaberlerAstroloji Haberleri Günün ilk yarısı riskli
25.08.2020 - 00:00 |

Günün ilk yarısı riskli

Ay bugün 15:48’e kadar Akrep burcunun son derecelerinde kalıyor.

Günün ilk yarısı riskli
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Bugün ne yapılabilir? Ay bugün 15:48’e kadar Akrep burcunun son derecelerinde kalıyor. Bu saatlerde bazı şanssızlıklar, sıkışmalar, kriz içeren koşullarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle yolculuklar, ziyaretler açısından pek uygun zamanlar olmayabilir. Niyetlerimizi yıkıcı değil, dengeleyici şekilde kurmaya çalışalım. Bugün ayrıca yeni imkanlar, yeni hevesler de gündeme gelecek.

Nelerden kaçınmalı? Saat 15:48’den sonra hareket ve esneklik artmakta. Yeni bir konuya daha canlı ve pozitif şekilde yaklaşabiliriz. Daha çok özgürlük ve yeni şeyler keşfetme isteği duyabiliriz. Ancak günün geç saatlerinde dikkatsizlikler, aşırılıklar olursa ise bu saatlerde kazalar ya da tartışmalar, huzursuzluklar da gündeme gelebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Mısır  Eski deneyimlerimizi kullanmaya bakalım. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da Tohum günündeyiz. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Yeni anlaşmalar ve ilişkiler kurabiliriz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir.

 

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Bugün

Gün içinde kendinizi ferah hissedeceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinizde akıcı temalar söz konusu. Keyif aldığınız konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak için başlangıçlar yapabilirsiniz. Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde işlerinizde bireysel olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde endişeli olduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki sorumluluklarınız sizi krize sokabilir. Farkındalığınız sayesinde kolayca atlatabileceksiniz. Parasal konularınızla ilgileneceğiniz zamanlardasınız. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Olayları akışa bırakmanız sizin için iyi olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular sizi daha çok meşgul edebilir. Gün içinde denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla fikir üretebilirsiniz. Sonuçlanmasını beklediğiniz işleriniz de gelişmeler meydana gelebilir. Kendinizi rahat ifade edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkiliyor olabilir. Sabah saatlerinde iş arkadaşlarınızla daha hareketli bir iletişim içinde olacağınız zamanlar var. İşlerinizi daha rahat ilerletebileceksiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda daha fazla fikir ortaya koyabilirsiniz. İşlerinizi ilerletmek için sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Keyifli bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Gün içinde daha fazla risk alacağınız zamanlar olabilir. Güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Kararsız adımlar atmamaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konularda atılımlar içinde olabilirsiniz. Enerjiniz yüksek.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi ailevi konular içinde meşgul bulabilirsiniz. Ev hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Geçmişe yönelik olaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konularda aklınıza birden fazla fikir gelebilir. Bunları geliştirmek için heyecan duyabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak biraz içe dönmek iyi gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizde yoğun bir hareketlilik içinde olabilirsiniz. Kendinizi uğraştığınız işlerinizde var etmeye çalışacağınız bir gündesiniz. Bazı konularda temel atmak isteyebilirsiniz. Yeni sözleşmeler veya anlaşmalar gündeme gelebilir. Akıcı koşulları iyi değerlendirmeye çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler dikkat çekebilir. Sabah saatlerinde bütçenizle ilgili değişikler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda akıcı koşullar söz konusu. Uğraştığınız işlere daha fazla bağlanmış olabilirsiniz. Yeni ve farklı fikirler gündeme gelebilir. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Bugün işlerinizde yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konuları sağlamlaştırma isteği içinde olabilirsiniz. Gün içinde yaratıcılığınızı daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Duygusal anlamda kendinizi rahat hissedeceğiniz bir gündesiniz. Kendinize ve hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde kontrol dışı olaylar yaşayabilirsiniz. Bilemediğiniz nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. İşlerinizi sağlamlaştırmak için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Bazı konularda temel atmak isteyebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza daha fazla dönebilirsiniz. Karasız adımlar atmak sizi daha zor duruma düşürebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Sosyal konular ilginizi çekebilir. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir. İş hayatınızda beklemediğiniz kişilerden destek alabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda rahatlama olabilir. İş hayatınızda daha fazla kendinizi ortaya koymak ve görünür olmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için konumunuzu sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

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