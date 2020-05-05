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05.05.2020 - 11:09 |

Günün sahur menüsü: 13. gün

13. gün sahur menüsünde, pratik ve kolay yapımı ile çiğ börek, yanında hafif kalacak yumurta salatası ve kan şekerinizi dengeleyecek tarçınlı süt tarifine yer verdik. İşte 13. gün sahur menüsü...

Günün sahur menüsü: 13. gün

Sahur menüsünün 13. gününde lezzetli ve pratik tariflere yer vermeye devam ediyoruz. Çiğ börek ve yanında hafif kalacak yumurta salatasıyla gün boyu enerjik geçirebilirsiniz. Yanında içecek olarak tarçınlı süt, kan şekerinizi dengede tutacak ve tokluk oranını arttıracaktır. İşte 13. gün sahur menüsü...

Çiğ börek

Günün sahur menüsü: 13. gün

Malzemeler:

Hamuru İçin;

-3 su bardağı un
-2 çay kaşığı tuz
-1 su bardağı su
-1 yemek kaşığı sirke
-2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için;

-250 gram dana kıyma
-1 adet soğan (rendelenmiş)
-1 çay kaşığı tuz
-1 çay kaşığı karabiber
-1/2 çay bardağı su

Nasıl yapılır?

-Hamuru hazırlamak için tüm malzemeleri bir kapta iyice yoğurun.-
-20 dakika kadar dinlendirin.Dinlendirdiğiniz hamurlardan limon büyüklüğünde bezeler hazırlayın.
-Ayrı bir kapta kıyma, soğan, tuz, karabiber ve suyu iyice karıştırın.
-Bezeleri yuvarlak şekilde açın ve yarısına kaşığın ters kısmıyla kıymadan yayın.
-Çatal yardımıyla kapattığınız çi börekleri kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın.
-Sıcak olarak servis edin.

Yumurta salatası

Günün sahur menüsü: 13. gün

Malzemeler:

-4-5 adet yumurta
-Maydanoz
-Dereotu
-2 dal yeşil soğan
-Tuz
-Kırmızı biber
-Karabiber
-Kekik
-Zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-Göz miktarı bütün yeşillikleri ince ince kıyın.
-Haşlanmış yumurtaları dilimleyin.
-Baharat ve yağını da ekleyip iyice karıştırın ve servis yapın.
-İsterseniz üzerine zeytin ekleyebilirsiniz.

Tarçınlı süt

Günün sahur menüsü: 13. gün

Malzemeler:

-1 su bardağı az yağlı ya da tam yağlı süt
-1 tatlı kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

-Önce sütü ısıtın.
-Süt ısındıktan sonra bir bardağa alın ve üzerine tarçını ekleyerek iyice karıştırın.
-Tarçınlı sütünüz hazır!

Afiyet olsun.

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