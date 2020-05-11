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11.05.2020 - 11:37 |

Günün sahur menüsü: 19. gün

19. gün sahur menüsünde pratik sahur böreği ve fesleğenli peynirli yumurta tarifini paylaştık. İçecek olarak ise midenizi rahatlatacak ev yapımı şeftalili soğuk çay tarifi sizi bekliyor. İşte 19. gün sahur menüsü...

Günün sahur menüsü: 19. gün
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19. gün sahur menüsünde pratik, lezzetli ve doyurucu tarifleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün menümüz de pratik sahur böreği, fesleğenli peynirli yumurta ve şeftalili soğuk çay tarifi bulunuyor. İşte 19. gün sahur menüsü...

Pratik sahur böreği

Günün sahur menüsü: 19. gün

Malzemeler:

-4-5 adet günlük yufka
-1 çay bardağı süt
-2 adet yumurta
-Yarım çay bardağı sıvı yağ
-Yarım çay bardağı erimiş tereyağı. .

İç malzemeler:

-2 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri.
-2 su bardağı kadar beyaz peynir.
-Maydanoz

Nasıl yapılır?

-Öncelikle yağ süt ve yumurtayı geniş bir kaseye alarak güzelce karıştırın.
-Daha sonra yufkalarımızı eşit olarak dört parçaya bölün. Tezgaha bir parça yufkamızdan serip hazırladığınız sostan iki üç kaşık gezdirerek her yerinde gelmesini sağlayın.
-Yufkanızın geniş olan kısmına hazırladığınız peynirli harcınızdan koyarak yufkanızı sarmaya başlayın.
-Uzun şekilde sardığınız yufkanızı gül böreği şeklinde dolayarak yağladığınız tavanın ortasına alın.
-Kalan diğer yufkalarlada aynı işlemi yapıp tavanız dolana kadar ortaya ilk koyduğunuz rulonun üzerine sarmaya devam edin.
-Kalan sosunuzu böreğinizin üzerine gezdirin. Son olarak böreğiniz pişerken bir yemek kaşığı kadar tereyağı azar azar üzerine sürerek daha güzel kızarmasına yardımcı olun.
-Tavanızı orta ateşte alt üst yaparak nar gibi kızarana kadar pişirin ve daha sonra servis yapın.

Fesleğenli peynirli yumurta

Günün sahur menüsü: 19. gün

Malzemeler:

-2 adet yumurta
-1 adet domates
-3 adet yumurta
-100 gram peynir
-4-5 dal fesleğen

Nasıl yapılır?

-Tavaya biraz yağ koyup küp küp doğranmış domatesleri kavurun.
-Arkasından yumurtayı bir kapta çırpıp ekleyim üzerine peyniri ve daha sonra fesleğeni büyük parçalar halinde doğrayın.
-Piştiğinde servis edebilirsiniz.

Şeftalili soğuk çay

Günün sahur menüsü: 19. gün

Malzemeler:

-2 yemek kaşığı şeker
-2 olgun şeftali
-1 bardak su
-2-4 yemek kaşığı siyah çay
-8 bardak su

Nasıl yapılır?

-1 bardak su, 2 yemek kaşığı şeker ve 2 olgun şeftaliyi küçük bir kapta şeker eriyene kadar karıştırın.
-Şeftalileri parçalara bölmeyi unutmayın. Ardından 25-30 dakika boyunca soğumaya bırakın. Bu sırada siyah çayınızı demleyin.
-Çayı süzün ve sürahiye dökün. İçine şeftali karışımını dökün. Yaklaşık 3-4 saat soğutun ve ardından bol buzla servis edin.

Afiyet olsun.

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