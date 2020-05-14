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14.05.2020 - 11:05 |

Günün sahur menüsü: 22.gün

22. gün sahur menüsünde, pratik ve kolay yapımı ile lor peynirli zeytinli muffin, yanında hafif kalacak ve farklı görüntüsüyle biber içi yumurta ve ballı süt tarifine yer verdik. İşte 22. gün sahur menüsü...

Günün sahur menüsü: 22.gün
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Sahur menüsünün 22. gününde lezzetli ve pratik tariflere yer vermeye devam ediyoruz. Lor peynirli zeytinli muffin ve yanında hafif kalacak biber içi yumurta ile günü daha enerjik geçirebilirsiniz. Yanında ise içecek olarak ballı süt, kan şekerinizi dengede tutacak ve tokluk oranını artıracaktır. İşte 22.gün sahur menüsü...

Lor peynirli zeytinli muffin

Günün sahur menüsü: 22.gün

Malzemeler:

-2 adet yumurta
-1 su bardağı yoğurt
-2 çorba kaşığı tereyağı
-3 çorba kaşığı dilimlenmiş yeşil zeytin
-6 yaprak taze nane
-4 dal taze soğan
-10 dal maydanoz
-1 su bardağı lor peyniri
-1 su bardağı kaşar peyniri
-2 su bardağı un
-1 tatlı kaşığı kabartma tozu
-Yarım çay kaşığı karbonat
-1 çay kaşığı kırmızı pul biber
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Öncelikle karıştırma kabının içinde yumurta, yoğurt ve eritilmiş tereyağını tel çırpıcı yardımıyla çırpın.
-Ardından dilimlenmiş yeşil zeytin, kıyılmış taze nane, ince doğranmış taze soğan, kıyılmış maydanoz, lor peynir ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin karıştırın.
-Devamında elekten geçirerek un, kabartma tozu ve karbonat ilave edin.
-Sonrasında kırmızı pul biber, karabiber ve tuz ekleyin.
-Karışımı bütünleşene kadar spatula ile karıştırın.
-Karışım bütünleştiğinde kağıt muffin kaplarını muffin tepsisine yerleştirin.
-Ve içlerine dondurma kaşığı ya da çorba kaşığı yardımıyla hamuru paylaştırın.
-Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.
-Fırından çıktıktan sonra 10 dakika dinlendirin.
-Dinlenen muffinlerin kenarlarına hafif bastırarak muffin tepsisinden çıkarın.
-Sonrasında sunum yapacağınız tabağa yerleştirerek servise sunun.

Biber içi yumurta tarifi

Günün sahur menüsü: 22.gün

Malzemeler:

-1 adet yumurta
-1 adet sarı biber
-2 yemek kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

-Biberi yıkayıp 5 mm boyutlarında kesin. Daha sonra tereyağı eritilmiş tavanın içerisinde soteleyin.
-Biber hafif yumuşadığında içine yumurtayı kırın ve kapağını kapatarak pişirin.

Ballı süt

Malzemeler:

-4 su bardağı süt için 4 tatlı kaşığı bal

Nasıl yapılır?

-Tüm malzemeyi mutfak robotundan geçirin. İster sıcak ister soğuk tüketin.

Afiyet olsun.

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