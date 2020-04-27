Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Günün sahur menüsü: 5.gün
27.04.2020 - 10:46 |

Günün sahur menüsü: 5.gün

Günün sahur menüsünde kolayca baget ekmeklerden yapabileceğiniz pratik peynirli pide tarifini ve sizi gün boyu tok tutacak yumurta dolması tarifini paylaştık. İşte 5. gün sahur menüsü...

Günün sahur menüsü: 5.gün

Günün sahur menüsünün 4. gününde, kolayca hazırlayabileceğiniz pratik tarifler paylaştık. Baget ekmekler ile kolayca peynirli pide hazırlayabilirsiniz. Yumurta dolması ile gün boyu tok kalacak, kara dut suyuyla ise kan şekerinizi dengelemiş olacaksınız. İşte yapımı çok basit olan ve zaman almayan 5. gün sahur menüsü lezzetleri...

Yumurta dolması tarifi

Günün sahur menüsü: 5.gün

Malzemeler:

-7 adet yumurta 1 avuç maydanoz yaprağı(ince kıyılmış)
-1/2 çay kaşığı tuz
-1/2 çay kaşığı karabiber
-1/2 çay kaşığı pul biber
-1/2 çay bardağı ayçiçek yağı

Nasıl yapılır?

-Kaynatıp altını kısıp tıngırdamaya bıraktığımız suda 6 adet yumurtayı 9-10 dakika haşlayalım.
-Sonrasında 1-2 dakika boyunca oda sıcaklığında suyun içine koyup pişme işlemini durduralım.
-Kabuklarını soyup ortadan ikiye bölelim.
-Sarılarını bir kaşık yardımıyla çıkarıp kenara alalım. Beyazlarını da ayrı bir yerde tutalım.
-Sarıları bir çatalla ezip ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, pul biber ve arzularsanız farklı otlarla karıştırıp bir harç haline getirelim.
-Hazırladığımız harcı tekrar yumurta beyazlarının içine dolduralım. Gevşek değil, sıkışık doldurmaya çalışalım.
-O sırada 1-2 parmak derinliğinde sıvı yağımızı kızdırmaya başlayalım. Çok yüksek ateş olmasın, orta-yüksek arası kafidir.
-Doldurma işlemi tamamlanınca, yumurtaları kenarda çırpılmış 7. yumurtaya önlü arkalı bandırıp, kızartmaya alalım.
-Altın sarısı renge ulaşınca yumurtaları kenardaki servis tabağına, altta yağı emmesi için koyduğumuz kağıt havluların üzerine alalım.
-Kahvaltılıklar ile beraber çok keyifli gidecek yemeğimiz hazırdır.

Peynirli pide tarifi

Günün sahur menüsü: 5.gün

Malzemeler:

-1 adet baget ekmek
-200 gram eriyebilen türde peynir
-5 dilim pastırma
-Yarım çay bardağı zeytinyağ
-Yarım su bardağı domates rendesi
-3 diş sarımsak

Nasıl yapılır?

-Sarımsakları rendeleyip zeytinyağ ile birlikte küçük bir sos tenceresine alın.
-Ocağa alıp kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 1 dk. kadar pişirin ve ateşten alın.
-Ekmeğin üstünden bir kapak kesip içini bir tatlı kaşığı yardımıyla kazıyarak çukurlaştırın.
-Ekmeğin çukuruna yağ+sarımsak karışımının yarısını bir tatlı kaşığı yardımıyla gezdirin.
-Üzerine peynirin yarısını yayın.
-Fırın tepsisine koyup 180 derecede önceden ısıtılmış fırında peynir yumuşayana kadar pişirin.
-Bu sırada domates rendesini kalan yağ+sarımsak karışıma ekleyip ocağa alın ve 5 dk. kadar pişirin.
-Ekmeği fırından çıkarıp üzerine domates sosunu gezdirin.
-Küçük küçük doğradığınız pastırmaları yerleştirin.
-Kalan peyniri de üzerine yayıp tekrar fırınlayın.
-Peynir istediğiniz yumuşaklığa gelene kadar pişirin.
-Kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Karadut suyu

Günün sahur menüsü: 5.gün

Malzemeler:

-500 gram karadut
-Yarım su bardağı şeker
-3 litre su

Nasıl yapılır?

-Karadutları cam bir kaba alıp üzerine şekeri gezdirin.
-Üzerini kapatıp bu şekilde 1 gece bekletin.
-Ertesi gün bir tencereye alıp suyunu ekleyin.
-Orta hararetli ateşte kaynamaya başladıktan sonra 20-25 dakika kaynatın.
-Soğuduktan sonra bir tülbentle süzüp sürahiye alın.
-Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra veya buz ekleyerek hemen servis yapabilirsiniz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yakın çevrenizde gelişen olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel mücadele gerektiren konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde ilgilendiğiniz işlerinizde hata yapma riskiniz artabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konularda elinizde olmayan nedenlerden dolayı bitişler olabilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili elinizde olmayan nedenlerden sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular gündeminizi meşgul edebilir. Öğle saatlerinde uğraştığınız işlerle ilgili net kararlar alamayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili mücadele etmeniz gereken konular meydana gelebilir. Gün içinde alacağınız destekleri iyi değerlendirin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için mücadele vereceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü elden bırakmayın. Öğle saatlerinde daha az risk taşıyan olaylara yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız konularda bilemediğiniz nedenlerden dolayı sonlanmalar olabilir. Üzerinde uzun zamandır çalıştığınız olaylarda çözülme meydana gelebilir. Bu durum kendi iç dünyanıza çekilmenize neden olabilir. Öğle saatlerinde olaylar daha bulanık hale gelebilir.  Zorlandığınız konularda mücadele etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz net olmayan dolayı karışıklık içinde olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizi sonlandırmak zorunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız işler öğle saatlerinde dağınıklık yaşayabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenmek ve kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda çözülmeler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız konularla ilgili feragat edebilirsiniz. Zorlanmalar yaşayacağınız konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Üstlerinizle mücadele içine girebilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar var. İşlerinizde risk almak için uygun bir gün olmayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi iç dünyanızda yeni ufuklara açılabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gündesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili bitişler ve sonlanmalar olabilir. Yaşadığınız olaylarla ilgili zorlanacağınız konular ön plana çıkabilir. Korku hissettiğiniz konularla yüzleşebilirsiniz. Sabırlı olmanız gereken zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi rahatsız edebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde bitişler meydana gelebilir. Feragat etmeniz gereken konular oluşabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizle ilgili bitişler meydana gelebilir. Eşinizle ilgili konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde uğraştığınız işlerde hata yapma olasılığınız yüksek, dikkat göstermenizde fayda var. Gün içinde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı daha özenli davranmanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla mücadele gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sizi yoran yıpratan konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde dağıldığınızı hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızın üstesinden gelmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönlenebilirsiniz. Bu konularda mücadele vereceğiniz zamanlar var. Uğraştığınız konularda bitişler olabilir.  Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda göstermek isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmaya hazırsınız. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr İlhan Serdaroğlu
Op. Dr İlhan SerdaroğluKimyasal Saç Düzleştiricileri
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismusta Aile Baskısı
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşBalkonlarda Bahar Zamanı
Op. Dr İlhan Serdaroğlu
Op. Dr İlhan SerdaroğluSaç kozmetikleri, Şampuan
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkBurun estetiğinde doğallık
Ayşe Şengel
Ayşe ŞengelYolculuk
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluTıpkı Bir Kuşun Kanatları Gibi
Diyetisyen Deniz Zünbülcan
Diyetisyen Deniz ZünbülcanOrucu sağlıkla tutun
Uzm.Klinik Psikolog Nigar Çiçek
Uzm.Klinik Psikolog Nigar ÇiçekÇocuk Düşünmeden Önce 10 Adım
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzKişisel İlişki Nedir?
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Günün sahur menüsü: 5.gün

Günün sahur menüsü: 5.gün

Günün iftar menüsü: 4. gün

Günün iftar menüsü: 4. gün

Ev yapımı Ramazan Pidesi tarifi! Ramazan Pidesi yapılışı ve malzemeleri

Ev yapımı Ramazan Pidesi tarifi! Ramazan Pidesi yapılışı ve malzemeleri

Erkek arkadaşının seni daha çok sevmesini nasıl sağlarsın?

Erkek arkadaşının seni daha çok sevmesini nasıl sağlarsın?

Sıradaki Haber