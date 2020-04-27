Günün sahur menüsü: 5.gün

Günün sahur menüsünün 4. gününde, kolayca hazırlayabileceğiniz pratik tarifler paylaştık. Baget ekmekler ile kolayca peynirli pide hazırlayabilirsiniz. Yumurta dolması ile gün boyu tok kalacak, kara dut suyuyla ise kan şekerinizi dengelemiş olacaksınız. İşte yapımı çok basit olan ve zaman almayan 5. gün sahur menüsü lezzetleri...

Yumurta dolması tarifi





Malzemeler:

-7 adet yumurta 1 avuç maydanoz yaprağı(ince kıyılmış)

-1/2 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı karabiber

-1/2 çay kaşığı pul biber

-1/2 çay bardağı ayçiçek yağı

Nasıl yapılır?

-Kaynatıp altını kısıp tıngırdamaya bıraktığımız suda 6 adet yumurtayı 9-10 dakika haşlayalım.

-Sonrasında 1-2 dakika boyunca oda sıcaklığında suyun içine koyup pişme işlemini durduralım.

-Kabuklarını soyup ortadan ikiye bölelim.

-Sarılarını bir kaşık yardımıyla çıkarıp kenara alalım. Beyazlarını da ayrı bir yerde tutalım.

-Sarıları bir çatalla ezip ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, pul biber ve arzularsanız farklı otlarla karıştırıp bir harç haline getirelim.

-Hazırladığımız harcı tekrar yumurta beyazlarının içine dolduralım. Gevşek değil, sıkışık doldurmaya çalışalım.

-O sırada 1-2 parmak derinliğinde sıvı yağımızı kızdırmaya başlayalım. Çok yüksek ateş olmasın, orta-yüksek arası kafidir.

-Doldurma işlemi tamamlanınca, yumurtaları kenarda çırpılmış 7. yumurtaya önlü arkalı bandırıp, kızartmaya alalım.

-Altın sarısı renge ulaşınca yumurtaları kenardaki servis tabağına, altta yağı emmesi için koyduğumuz kağıt havluların üzerine alalım.

-Kahvaltılıklar ile beraber çok keyifli gidecek yemeğimiz hazırdır.

Peynirli pide tarifi





Malzemeler:

-1 adet baget ekmek

-200 gram eriyebilen türde peynir

-5 dilim pastırma

-Yarım çay bardağı zeytinyağ

-Yarım su bardağı domates rendesi

-3 diş sarımsak

Nasıl yapılır?

-Sarımsakları rendeleyip zeytinyağ ile birlikte küçük bir sos tenceresine alın.

-Ocağa alıp kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 1 dk. kadar pişirin ve ateşten alın.

-Ekmeğin üstünden bir kapak kesip içini bir tatlı kaşığı yardımıyla kazıyarak çukurlaştırın.

-Ekmeğin çukuruna yağ+sarımsak karışımının yarısını bir tatlı kaşığı yardımıyla gezdirin.

-Üzerine peynirin yarısını yayın.

-Fırın tepsisine koyup 180 derecede önceden ısıtılmış fırında peynir yumuşayana kadar pişirin.

-Bu sırada domates rendesini kalan yağ+sarımsak karışıma ekleyip ocağa alın ve 5 dk. kadar pişirin.

-Ekmeği fırından çıkarıp üzerine domates sosunu gezdirin.

-Küçük küçük doğradığınız pastırmaları yerleştirin.

-Kalan peyniri de üzerine yayıp tekrar fırınlayın.

-Peynir istediğiniz yumuşaklığa gelene kadar pişirin.

-Kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Karadut suyu





Malzemeler:

-500 gram karadut

-Yarım su bardağı şeker

-3 litre su

Nasıl yapılır?

-Karadutları cam bir kaba alıp üzerine şekeri gezdirin.

-Üzerini kapatıp bu şekilde 1 gece bekletin.

-Ertesi gün bir tencereye alıp suyunu ekleyin.

-Orta hararetli ateşte kaynamaya başladıktan sonra 20-25 dakika kaynatın.

-Soğuduktan sonra bir tülbentle süzüp sürahiye alın.

-Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra veya buz ekleyerek hemen servis yapabilirsiniz.