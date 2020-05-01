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01.05.2020 - 10:30 |

Günün sahur menüsü: 9. gün

Günün sahur menüsü olarak yengen tostu, muhlama ve kiraz suyu tariflerine yer verdik. Özellikle muhlama lezzetini özleyenler mutlaka sahurda bu tarifi denemeli İşte 9. gün sahur menüsü için malzemeler ve yapım aşamaları...

Günün sahur menüsü: 9. gün

9. gün sahur menüsünde birbirinden lezzetli ve çok özlediğiniz tarifleri paylaştık. Ayvalık tostu olarak bilinen yengen tostu, Karadeniz'in unutulmaz lezzeti muhlama ve içinizi serinletecek kiraz suyu lezzetleri için günün sahur menüsüne mutlaka göz atın. İşte 9 .gün sahur menüsü ve yapım aşamaları...

Yengen tostu

Günün sahur menüsü: 9. gün

Malzemeler:

-2 dilim tost ekmeği
-4 dilim sucuk
-4 dilim kaşar peynir
-2 adet minik kornişon turşu
-Domates
-Ketçap

Nasıl yapılır?

-ilk olarak 4 dilim sucuk dilimlerini tavada yardım dakika pişirin.
-1 dilim tost ekmeğin üzerine kaşar peyniri koyun ve üzerine pişmiş sucuk dilimleri yerleştirin.
-Sucukların üzerine kornişon turşu dilimleri koyup, ketçap sıkın.
-Son olarak domates ve kaşar peyniri dilimleri yerleştirip, kapatın.
-Daha sonra tost makinesini kızdırın.
-Hazırladığınız yengen tostu makinenin içine koyun.
-Üzerine 3-4 parça tereyağı koyu ve üzerleri kızarana kadar pişirin.
-Daha sonra servis edin.

Muhlama

Günün sahur menüsü: 9. gün

Malzemeler:

-4 yemek kaşığı tereyağı
-3 yemek kaşığı mısır unu
-1 su bardağı süt
-1,5 su bardağı su
-200 gram tel peyniri

Nasıl yapılır?

-Tereyağını tavada eritin ve yakmadan köpüklü kıvama getirin.
-Tereyağı kızgınken mısır ununu ekleyin ve orta ateşte mısır ununu kavurun.
-Su ve süt karışımını ayrı bir sos tenceresinde karıştırıp, ısıtın.
-Sıcak su ve süt karışımını mısır unu ve tereyağının üzerine yavaşça ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
-Mısır unu ve süt karışımı kıvam almaya başlayınca tel peyniri üzerine ekleyin ve ocağın altını kısın.
-Fazla müdahale etmeden peynirin erimesi için küçük dokunuşlar yapın.
-Peynir eridikten sonra tavadaki tüm malzemeyi alt üst ederek karıştırın.
-Tereyağ üste doğru çıkmaya başlayınca mıhlamanız hazır olmuş demektir.

Kiraz suyu

Günün sahur menüsü: 9. gün

Malzemeler:

-1 büyük kase çekirdekleri çıkarılmış kiraz
-1 su bardağı şeker
-5 litre su

Nasıl yapılır?

-Kirazı çekirdeklerinden ayıklayıp, büyük bir tencereye alalım. 2 litre su ilave edip kaynatalım.
-Kaynattıktan sonra altını kapatarak meyvelerimiz yumuşayana kadar bekleyelim.
-Blenderi tenceremizin içine alarak karıştıralım. Ardından 3 litre suyu ve 1 su bardağı şekeri de ilave edelim.
-Kaynadıktan sonra altını kapatalım. Bu sırada üzerinde biriken köpüğü kaşıkla alalım.
-İçeceğimizi şişeye koyup, soğutalım.

Afiyet olsun. 

 

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