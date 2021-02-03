Güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir şıklığın adresi: My Love Butik

2017 yılında Neslihan Yakut ve Ömer Nazenin tarafından kurulan MyLove markası, kısa sürede sektöre yön veren marka olarak adından söz ettirmeyi başardı. Giyim konusunda tüm kadınların ihtiyaçlarını karşılık vermek misyonuyla yola çıkan markanın e-ticaret serüveni, sıfır takipçi ile oluşturdukları My Love Butik Instagram hesabı ile başladı. Global giyim markalarının online iletişiminden ilham alarak ve trendleri yakından takip ederek geliştirdiği görsel dil sayesinde sosyal medyada yakaladıkları ivme ile birlikte, sektörde adeta bir referans konumuna geldi.

5000 adetten fazla ürün çeşitleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip olan MyLove, ürünlerini sosyal medya hesapları ve e-ticaret siteleri mylovebutik.com’da tüketiciye sunuyor. Kendi bünyelerinde oldukça aktif ve güncel bir şekilde yönettikleri bu mecralarda, kuruluşlarından bu yana kadar tam 9 kat büyüme ve ziyaretçi artışı elde ettiler. Instagram hesapları bu süreçte 822 bin takipçi sayısına ulaşmıştır.

MyLove tüketicinin ihtiyaçlarını, taleplerini ve alışveriş deneyimlerini analiz ederek ilerleyerek, tüketicinin gözünde güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir bir marka haline gelmiştir ve 2021’de Yılın En İyi Kadın Giyim Markası Ödülüne layık görülmüştür.

My Love Türkiye’deki başarısını adım adım yurt dışına taşımaya başladı. Özellikle Avrupa’da ilgi gören MyLove ürünleri, aynı zamanda Amerika, Rusya, Hindistan, İran, Irak ve Azerbaycana satış yapıyor. Markanın bir sonraki hedefi, artan talep doğrultusunda bu ülkelere ve iç piyasa kendi markası adına devamlı üretim ve toptan satış hizmetlerini geliştirmek, ve yeni pazarlara açılmak.

Sponsorlu İçerik