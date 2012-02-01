Güvenli bir beşik nasıl olmalıdır?

Bebek beşiğini son ana bırakmamak mantıklı bir durumdur. Unutmayın, prematüre doğum sizin gebeliğinizde de söz konusu olabilir. Bu nedenle 1-2 ay önceden beşiği alıp bir köşeye koymanız iyi olacaktır.



Alacağınız beşiğin güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösterir bir belgesi bulunmalıdır. Bu belge, beşiğin üretim esnasında ve sonrasında kontrol edildiğini gösterir.



Beşiğin korkuluklarının arası sık olmalıdır. Aksi takdirde sürekli hareketli olan bebekler kafalarını veya vücutlarının başka bir bölümünü bu aralara sıkıştırabilir.



Beşiği kurduktan sonra sert bir şekilde sallayın ve stabil olup olmadığını kontrol edin.



Beşiğin içerisinde bulunan yatak ne çok dar ne de geniş olmalıdır. Ölçülerine dikkat edin.



Beşiklerin çoğu bebeğiniz büyüdüğünde işlev değiştirebilecek şekilde tasarlanır. Ayrıca beşikte çekmecelerin bulunması da bebek eşyalarını yerleştirebilmeniz için kullanışlı olacaktır.