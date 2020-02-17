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17.02.2020 - 00:00 |

Haberci Merkür geriliyor

Bugün gerilemeye başlayan Merkür, 10 Mart’ta düzelecek.

Bugün ne yapılabilir? Bugün gerilemeye başlayan Merkür, 10 Mart’ta düzelecek. Bu dönemde iletişimde karmaşa, yavaşlama ve bulanıklık yaşayabiliriz. Kendimizi sözel yönden açık şekilde anlatmamız zorlanabilir. Bugün Ay Yay burcunda iken düşüncelerimize yeni bir yön vermek isteyebiliriz. Ancak pek çok belirsizlik, kararsızlık ve çift durum da var.  

Nelerden kaçınmalı? Özellikle öğle saatlerinde ihmallere ve dikkatsizliğe çok açık durumlar olabilir. Yanlış görüşlere sahip olabiliriz. Başkalarından aldığımız fikirler de pek sağlam olmayabilir. Bugünlerde hızlı tepki verme ve atak yapma konusunda daha dikkati olmaya bakalım. Pek çok şey göründüğü gibi olmayabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Jaguar   Bilgi ve yeteneklerimizi daha iyi kullanmaya bakalım. İletişim çok önemli. Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Mahremiyet ya da eve ait konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Yaşadığınız olaylara karşı bugün yeni bakış açıları geliştirebilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi daha gayretli hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Özgürlük hissi içinde olabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle çatışmalardan uzak durmalısınız. Öğleden sonra işlerinizde yoğunluk olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün işlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İlişkilerinizi daha iyi yönetmeye çalışmalısınız. Sizi krize sokan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İkili ilişkilerinizde karşınızdakini de düşünmeniz gereken bir gündesiniz. Ani tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların içine daha fazla girmek isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ortaklı konular gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara yönelebilirsiniz. Hizmet gerektiren konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızı planlama ihtiyacı doğabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ilgilendiğiniz konulara yaratıcılığınızı katabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle program yapmak size iyi gelecektir. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Öğleden sonra çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi yorabilir. İş arkadaşlarınızla organize olmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz, kendinizi fazla yormamaya çalışın. İlerleyen zamanlarda keyif aldığınız yerlerde olmak için fırsat yaratabileceksiniz.  Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. Çatışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yeni haberler alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk almaktan çekinmeyeceksiniz. İlerleyen saatlerde ailevi konular önem kazanabilir.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda riskli durumlar meydana gelebilir. Yenilenme içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeteneklerinizle işleri kontrolünüz altına alabileceksiniz. Bazı konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra daha hareketli bir gündem oluşabilir. Başkalarından alacağınız destekler var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Kişisel niyetleriniz ön plana çıkabilir. Bedensel aktiviteler sizi daha rahat hissettirecektir. Bazı konularda risk almak isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha aktif rol alabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yönelmek isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıplar yaşanabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Risk almak için uygun bir gün değil. İlerleyen saatlerde koşullar daha rahat olacaktır. Kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün geleceğiniz ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Beklentide olduğunuz konular hakkında yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecektir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle rahatça işlerinizi toparlayabileceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularla ilgili daha fazla çaba gösterebilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle görüşmeleriniz önem kazanabilir. Hedefe ulaşmak için risk alabileceğiniz zamanlar var.  İlerleyen zamanlarda biraz daha zor koşullar olabilir. İşlerinizi öğleden sonraya bırakmayın.Devamını Oku

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