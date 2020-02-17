Haberci Merkür geriliyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün gerilemeye başlayan Merkür, 10 Mart’ta düzelecek. Bu dönemde iletişimde karmaşa, yavaşlama ve bulanıklık yaşayabiliriz. Kendimizi sözel yönden açık şekilde anlatmamız zorlanabilir. Bugün Ay Yay burcunda iken düşüncelerimize yeni bir yön vermek isteyebiliriz. Ancak pek çok belirsizlik, kararsızlık ve çift durum da var.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle öğle saatlerinde ihmallere ve dikkatsizliğe çok açık durumlar olabilir. Yanlış görüşlere sahip olabiliriz. Başkalarından aldığımız fikirler de pek sağlam olmayabilir. Bugünlerde hızlı tepki verme ve atak yapma konusunda daha dikkati olmaya bakalım. Pek çok şey göründüğü gibi olmayabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Jaguar Bilgi ve yeteneklerimizi daha iyi kullanmaya bakalım. İletişim çok önemli. Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Mahremiyet ya da eve ait konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz.