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14.11.2020 - 17:32 |

Hacamat Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Hacamat Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Hacamat, son dönemlerin geleneksel tıp uygulamalarından birisidir. Hacamat yöntemi sağlık açısından pek çok faydaya sahip olduğu için alternatif tıp yöntemi olarak da bilinmektedir. Genel olarak hacamat, vücudun önemli ve belirli yerlerinden vakum sayesinde kirli kanın çekilmesidir. Bu açıdan hacamat yöntemi sayısız faydaya sahiptir. Peki, hacamat nedir, hacamatın faydaları ile zararları nelerdir ve bu yöntem hangi hastalıklara iyi gelir yazımızda sizler için paylaştık.

Hacamat Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Hacamat Hangi Hastalıklara İyi Gelir?
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Hacamat, kelime anlamı bakımından emmek anlamında kullanılır. Deriden ufak kesiklerle açılan yerler sayesinde vakum ile deri yüzeyindeki kan alınır. Hacamat uygulamasının doğru şekilde yapılması için mutlaka belirli bölgelerde kesiler açılmalıdır.

 Hacamat Faydaları ve Zararları Nelerdir?

 Hacamat, sağlık açısından pek çok faydaya sahiptir. Bu faydaların başında ise vücudun toksinlerini atması ve hücrelerini yenilenmesi gelir. Bununla beraber hacamatın faydaları şu şekildedir;

 - Hacamat, kandaki toksinlerin ve zehirli maddelerin atılmasına yardımcı olur.

 - Hacamat, stresi azaltarak, kişileri depresyona karşı korur.

 - Hacamat yaptırmak nezle grip ve tüm üst solunum yolları ile ilgili hastalıklara iyi gelmektedir.

 - Kronik şekilde görülen baş ağrısına ve vücut ağrısının giderilmesine yardımcı olur.

 - Kansızlık yani anemi hastalığı bulunan kişilerin tedavisinde etkilidir.

 - Baş dönmesi eklem ağrıları ve epilepsi nöbetleri geçiren kişiler için de hacamat yapılması önerilir.

 - Bununla beraber vücudunuzda bir uyuşukluk ve halsizlik durumu varsa hacamat yaparak daha enerjik şekilde hissedebilirsiniz.

 Hacamat yöntemi alternatif tıp alanında oldukça yararlı yöntemlerden birisidir. Pek çok doktor da hacamatın sağlık açısından yararlarını belirtmektedir. Fakat hacamatın özellikle doğru şekilde yapılmadığında bazı zararları da bulunur. Bu zararlar şu şekildedir;

 - Hacamat işlemi özellikle tecrübesiz kişiler tarafından yapıldığında cilt yüzeyinde bazı yanıklara ve lekelere neden olabilir. Bu sebeple hacamat yöntemi mutlaka bilen kişiler tarafından uygulanması gerekir.

 - Hacamat işlemi eğer steril ve anti bakteriyel bir ortamda yapılmazsa hacamat için vücutta açılan kesik alanlarında enfeksiyon riski görülebilir.

 - Hacamat yapıldıktan sonra vücutta az da olsa kızarma ve morarma gibi durumlar görülür. Bu durumlar genellikle iki ya da üç gün içerisinde geçmektedir.

 Bunun haricinde hacamat yönteminde ilgili herhangi bir zarar görmek mümkün değildir.

 Hacamat Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

 Hacamat işlemi çok uzun zamandan günümüze kadar ulaşan alternatif tıbbın en iyi yöntemlerinden birisidir. Hacamat işleminde özellikle cilt yüzeyinde bulunan toksinler ve zehirli maddeler atılır. Bu nedenle hacamat genellikle cilt ve deri hastalıklarına iyi gelmektedir. Yüksek tansiyon ve kolesterol hastalığı olan kişiler için de hacamat yöntemi önerilir.

 Özellikle hacamat yüksek tansiyon hastalıklarına karşı düşürücü bir etkiye sahiptir. Düşürücü etkiden ziyade genellikle hacamat yapıldıktan sonra kişide tansiyon seviyesi dengeye gelir. Hacamat yöntemi en fazla cilt ve deri kusurlarına etki ettiği için yüzdeki kırışıkları giderir.

 Cilt yüzeyinde bir yara ve iltihaplı hastalık varsa bu hastalıkların giderilmesine de yardımcı olur. Bununla beraber kişilerin kan dolaşımını hızlandırdığı için vücuttaki ağrıları önlemektedir. Genellikle kronik şekilde baş ağrısı, göğüs ağrısı ya da eklem ağrısı çeken kişilere hacamat uygulaması yapılır. Hacamat uygulaması sayesinde kan dolaşımı hızlanır ve kronik şekilde ağrılar zamanla azalmaya başlar. 

 Eğer hacamat uygulaması yaptırmak istiyorsanız bu uygulamayı mutlaka sağlık merkezlerinde yaptırmanız gerekir. Aksi halde yaptırdığınız hacamat işlemi hem istenilen sonucu vermez hem de bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Hacamat konusunda mutlaka hekimlerden bilgi alarak, bu işleme başlamak gerekir. Diğer türlü bazı riskli sağlık sorunları da ortaya çıkabilir.

 

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