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13.01.2021 - 09:55 |

Halsizliğe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Yorgunluk Ve Halsizlik Neden Olur?

Halsizlik günlük işleri yürütmekte ciddi zorluk çıkarabilir. Halsizlik neden olur, halsizliğe ne iyi gelir, nasıl geçer ve tedavisi nedir sorularının cevaplarını derledik.

Halsizliğe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Yorgunluk Ve Halsizlik Neden Olur?
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 Bazı eksiklikler yorgunluk durumunu teşvik eder. Dinamizmi yeniden kazanmak için genellikle beslenme alışkanlığınızı düzeltmeniz ve gerekirse vitamin ve mineral takviyeleri almanız yeterlidir.

 Halsizliğe Ne İyi Gelir?

 Zindeliğinizi artırabilecek belirli yiyecekler vardır. Kış yaklaşırken, kaçınılmaz yorgunluk patlamalarından korkuyorsunuz. İyi uyumak ve düzenli egzersiz yapmak, o uzun aylar boyunca formda kalmanız için yeterli olmayacaktır. Kış yorgunluğunu önlemek için, besleyici değeri ile tanınan ve sağlığa faydaları kanıtlanmış birkaç süper gıda, menülerinizde kullanılmalıdır.

 Yorgunluk genellikle C vitamini eksikliği ile ilişkilidir ve bu da demirin daha iyi emilmesine izin verir. Her sabah bir portakal, C vitamini ile doldurmanıza yardımcı olacaktır. Bir greyfurt veya klementin, hatta sabah uyandığınızda sıkılmış bir limon ile tüketebilirsiniz.

 D vitamini bakımından zengin olan güneş ışığı vitamini, yağlı balıklar, vücut tarafından D vitamini sentezinin ana kaynağı olan güneşe maruz kalma eksikliğini dolduracaktır. D vitamini eksikliği yorgunluğu ve depresyonu artırır.

 Yeşil, yapraklı sebzeler harika bir B9 vitamini (folik asit) kaynağıdır. Özellikle hamile kadınlar için gerekli olan B9 vitamini, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur. B9 vitamini eksikliği, bir çeşit anemiye neden olabilir ve bu da özellikle büyük bir yorgunluk hissiyle sonuçlanır.

 Deniz ürünleri, mineral tuzları ve demir açısından çok zengin olma özelliğine sahiptir ve demir eksikliğinin yorgunluk kaynağı olduğu bilinmektedir. Kış aylarında karides, istiridye, deniz salyangozu ve deniz salyangozu dahil deniz ürünlerini stoklayın.

 Magnezyum eksikliği büyük yorgunluğa neden olabilir. Ve iyi haber, çikolata harika bir kaynak! Ancak kakao içeriği yüksek bitter çikolatayı tercih etmek şartıyla.

 Kuru meyveler magnezyum açısından da çok zengindir, bu nedenle çok yağlı ve çok tuzlu meze kurabiye tüketimini badem veya fındık ile değiştirmekten çekinmeyin.

 Halsizlik Nasıl Geçer?

 Yorgunluğun temel nedenini tedavi etmek en iyi çözümdür. Ancak bu yorgunluğu gidermek için geçerli doğal çözümler vardır. Bunlar, aşağıdakiler açısından zengin, dengeli ve uyarlanmış bir diyet içerir:

C vitamini: kivi, biber, guava, portakal, brokoli veya frenk üzümü,

Antioksidanlar yani küçük meyveler, sebzeler, hindi eti gibi bazı kırmızı etler,

E ve B vitaminleri: barlam balığı, somon, morina ve hatta yengeç gibi bazı balık ve kabuklu deniz ürünleri,

Magnezyum: Baklagiller, yağlı meyveler vb.

Demir: Dana karaciğeri veya karides

Esansiyel yağların kullanımı yorgunluk durumlarında etkili olabilir: Uçucu nane yağı veya kara ladin yağı uyarıcı etkiye sahiptir.

 Yorgunluk ve Halsizlik Neden Olur?

 Herkes hayatında en az bir kez yorgunluk yaşar. Asteni olarak da adlandırılan yorgunluk, birçok hastalığın belirtisidir ancak günlük aktivitelere de atfedilebilir. Tıbbi konsültasyon için çok yaygın bir nedendir. Yorgunluğun genellikle kolayca tanımlanabilen bir nedeni, etkili bir çaresi vardır ve bu nedenle geçicidir.

Yorgunluğun çok sayıda sebebi vardır bunların başlıcaları ise şöyledir:

Hayatın ritmi,

Uyku eksikliği,

Alkol tüketimi,

Düzenli fiziksel aktivite eksikliği,

Sedanter yaşam tarzı,

Zayıf beslenme (beslenme yetersizlikleri),

Depresyon,

Anemi,

Uyku bozukluğu.

Yorgunluk Ne Gibi Sorunlara Sebep Olur?

 Yorgunluk fiziksel, zihinsel veya duyusal kaynaklı olabilir. Farklı yorgunluk türleri arasındaki tek ortak nokta, fiziksel iş yapma, zihinsel baskıya maruz kalma veya işitsel veya görsel olsun, duyusal bilgi edinme becerisine kıyasla çok fazla strestir.

 Yorgunluk, öznel ve kişisel bir bileşendir. Depresif dönemler için en önemli kriterlerden biridir, çünkü bazı depresyonlu insanlar yataktan kalkamaz veya fiziksel bir problem yaşamadan hareket edemezler.

 Öte yandan, tüm yorgunluk mutlaka depresif bir sendromla ilişkili değildir. Belirgin bir neden olmaksızın, belirli bir işaret olmaksızın devam eden yorgunluk yine de depresyonu uyandırır. Hamilelik sırasında ortaya çıkabilecek tüm patolojiler giderildikten sonra hamile kadınların yaşadığı yorgunluk, doğrudan yetersiz beslenmeyle ilgilidir.

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