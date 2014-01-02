Hamile kadınlar neden süt tüketmeli?

Bu vesile ile Süt ve süt ürünleri içerisinde bulunan bol miktarda kalsiyumdan dolayı gebelikte süt ve süt ürünlerinin tüketimi, bebeğin iskelet sisteminin gelişimi açısından oldukça önemlidir.



Yörsan Gıda Mühendislerinden Nilüfer Hakarayan anne ve bebek sağlığı için kalsiyum alımının önemini şu şekilde açıklıyor: “Gebelikte, normalde vucudun ihtiyacı olan kalsiyum miktarın yaklaşık iki katı kadar kalsiyum alınmalıdır. Çünkü bebeğin iskelet sisteminin gelişmesi için gerekli olan kalsiyum ;anne beslenmesinde yeterince alınmadığı takdirde annenin hamileliği süresince diş ve kemiklerinde bulunan kalsiyum depolarından sağlanmaktadır.”



Süt ve süt ürünleri yeterli miktarda alınmamasından dolayı kalsiyum eksikliğine bağlı olarak ; annenin dişlerinde çürüme ve bacaklarında eğrilme, ileriki yıllarda kemik erimesi (osteoporoz) oluşmasına zemin hazırlayabilir. İşte bu nedenlerden dolayı hamilelik döneminde süt, peynir ve yoğurt tüketmek önem kazanmaktadır.





Hamilelikte kalsiyum ihtiyacı ne kadardır?



Yörsan Gıda Mühendislerinden Nilüfer Hakarayan’ın verdiği bilgiye göre, hamile bir bayanın günde 1000 miligram (1 gram) kalsiyum alması, eğer anne adayı 18 yaşın altında ise günlük 1300 mg kalsiyum alması tavsiye edilmektedir.