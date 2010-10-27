Hamile kalmadan önce tıbbi yardım alın

Hamile kalmadan önce tıbbi yardım alan kadınların, hamilelik dönemini daha rahat geçir-diği ve düşük riskinin azaldığı belirtiliyor. Hamilelik öncesi sağlık sorunlarının belirlenip tedavi edilmesi büyük önem taşıyor

Anadolu Sağlık Ataşehir Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, düşükle ilgili sorularımızı yanıtladı. “Düşük, bir bebeğin 20’nci gebelik haftasından önce kaybıdır. Kendiliğinden olabilir ya da tıbbi nedenlerle gebelik düşükle sonlandırılabilir. Gebelik vücuttan tamamen atılırsa tam, gebeliğe ait parçaların bir kısmı vücutta kalırsa kısmi düşükten bahsedilir.

Düşük yapan hastanın şikayetleri

Düşüğün en sık bulgusu, vajinal kanamadır. Bazen kanamalı veya kanamasız kramp şeklinde ağrılar olabilir. Hasta, gebeliğe ait dokuların da vajenden geldiğini görebilir. Gebeliğin erken aylarında mevcut gebelik şikayetlerinde ani bir azalmanın fark edilmesi de düşük işareti olabilir.

Tedavi şekli

Düşük tanısı konduktan sonra tedavi, fetusun canlı olup olmamasına göre değişir. Fetus canlı değilse, düşük tam olarak sonlanmışsa hasta sadece takip edilir. Ancak rahmin içinde gebeliğe ait parçalar kalırsa daha sonra oluşabilecek bir kanama veya enfeksiyonun önlenmesi için kürtaj yapılması gerekebilir. Eğer bebek canlıysa kanamanın miktarına göre tedavi planlanabilir.

Düşük önlenebilir mi?

Bazı çalışmalar gebelik öncesi tıbbi yardım alan kadınların gebeliklerinin kendileri ve bebekleri için daha iyi geçtiğini gösteriyor. Gebelik öncesi erken ve uygun bakım, düşük riskini de azaltabilir. Bu nedenle gebe kalmadan bazı sağlık sorunlarının tespit edilip tedavi edilmesi uygun olacaktır. Gebelik planlandığında X ışınları (röntgen), ilaçlar, alkol, aşırı kafein tüketimi ve bazı enfeksiyonlar gibi çevresel faktörlerden de kaçınılmalıdır. Düşük gerçekleştikten sonra herhangi bir tıbbi komplikasyon oluşmazsa hasta en geç 1-1.5 ay içinde tekrar adet görür. Görülen bu adetle yumurtlama fonksiyonları normale dönecektir. Hastanın içinde bulunduğu tıbbi durumun tespit edilmesi için muayenesi yapıldıktan sonra yeni bir gebelik planlanmalıdır.”

Kadınlar hipnozla doğumun tadını çıkartıyor! Devamını okumak için tıklayın.