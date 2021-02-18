Hamile Pilatesi Nedir, Ne İşe Yarar? Hamile Pilatesi Neden Yapılmalıdır?

Hamilelikte hareket etmenin ve özellikle de yürüyüşler yapmanın doğumu kolaylaştıran etkenler arasında olduğu bilinmektedir. Son zamanlarda ise başka bir spor türü hamilelerin tercihleri arasında fazlalıkla yer almaktadır. Pilates, temelini fizyoterepiden almış olup çok yaygın olarak tecih edilmekte olan ve yapılmakta olan bir rehabilitasyon yöntemi olarak bilinmektedir.

Hamile Pilatesi Nedir, Ne İşe Yarar?

Hamilelikte yapılan egzersizler hem annenin hem de bebeğin sağlığı için son derece önemlidir. Pilates ise hem kas dengesini korur hem de vücudu yeniden yapılandırmak için ideal bir egzersizdir. Hamile pilatesi ise vücudu doğuma hazırlamak ve doğum anını kolaylaştırmak için yapılan egzersizler olarak ifade edilebilir. Ancak hamilelik döneminde yapılan pilateslerin fayda gösterebilmesi için düzenli bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Üstelik hamile pilatesi sayesinde vücudunuz doğum için daha hazır bir hale gelir. Hamile pilatesinin ne işe yaradığına dair ise verilebilecek bir diğer örnek ise hamilelikte uyku düzenini sağlamasıdır.

Hamile pilatesi hem doğum öncesinde ki dönemi kolay geçirmenizi sağlar hem de doğum anında kolaylık sağlar. Aynı zamanda doğumdan sonra vücudun tekrar toparlanması ve eski haline gelmesi için de tavsiye edilen bir egzersiz türüdür.

Hamile Pilatesi Neden Yapılmalıdır?

Hamile pilatesi ise hem doğum anını kolaylaştırmak için hem de doğuma hazırlık sürecini daha kolay bir şekilde geçirmek için yapılması gereken bir egzersizdir. Hamilelik döneminde en fazla karşılaşılan sıkıntılardan birisi de sırt ve bel ağrıları olmaktadır. Ancak pilates yapıldığında bu bölgede bulunan kasların gelişmesi sonucunda ağrılarda da azalma görülmektedir. Normal doğum yapılacağı zaman ise vajinada meydana gelecek yırtıkların daha azalmasına destek olur.

Hamile pilatesi yapan kişilerin doğum sonrasında da karın kaslarını daha sıkı topladığı bilinmektedir. Hamilelik döneminde bebeğin yaptığı baskı sonucunda idrar tutma da güçlük ve zorlanma da meydana gelebilmektedir. Hamile pilatesi sayesinde idrar kaçırma probleminin de önüne geçilmiş olur. Hamile pilatesi yapan kişilerin perine kasları daha kısa bir süre içerisinde toplanarak eski haline döner.