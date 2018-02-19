Hamile yogasının ne gibi faydaları var?

Hamile Yogası; hamilelik dönemini daha rahat geçirmek, nefes ve yoga duruşu çalışmalarıyla beli ve omurganın tümünü desteklemek, bulantı, kramp ve gerginlikleri hafifletmek, bedeni doğuma ve sonrasına hazırlamak üzere yapılan profesyonel çalışmalardır.

Hamile yogası yalnızca spontan vaginal doğuma hazırlananlar için değil, bebek bekleyen her kadın için faydalıdır.

Çoğunlukla anne adayının fiziksel ve duygusal durumuna göre değişiklik göstermekle birlikte, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorunuzun da onayıyla, 14 – 15. haftalar civarında hamile yogası yapmaya başlanabilir.

Yoga, bütünü ile ideal vücut duruşunun sağlanması, hareketleri, derin nefes egzersizleri, el hareketleri, temizlenme-gevşeme egzersizleri, meditasyon teknikleri ile gebelik sırasında birçok şikayetler ve sorunların giderilmesinde yardımcı bir yöntemdir.

Yoga ile gebelerde uyku problemlerinin azaldığı ve bu gebelerin gece daha az uyandığı ortaya konulmuştur. Ayrıca bu gebelerin stres faktörleri ile daha kolay baş edebildiği, yeme alışkanlıkları ve kilo kontrolünün daha iyi olduğu bu etkilerin paralelinde gebelik zehirlenmesi, gebelikte şeker hastalığı gibi komplike durumların da daha az gözlendiği üzerinde durulmaktadır.

Yoga vücut duruşunun düzelmesi, doğum eylemi sırasında aktif rolü olan sırt, karın ve pelvik kasların kuvvetinin arttırılması ve sırası geldiğinde gevşemesi gereken kasların gevşemesinin arttırılmasında çok yararlı farmakolojik olmayan bir yöntemdir.

Yapılan çalışmalarda, haftada üç kez birer saat, özellikle doğuma yakın 12 haftalık dönemde yapılan Yoga ile doğum süresinin kısaldığı, hissedilen doğum ağrısının azaldığı ve ıkınma sırasında annelerin daha iyi odaklanma sağlayarak doğum süresini kısalttığı ortaya konulmuştur.

Prof.Dr. Murat Naki