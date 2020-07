Hamileler güne böyle başlamalı!

Akgül yaptığı açıklamada su tüketiminin hamilelerde ve yeni doğum yapmış kadınlarda çok daha önemli bir hal aldığını belirterek, "Anne sütünü arttıran en önemli faktör su. Su içmek için susama hissini beklememenin özellikle hamilelik ve sonrasında çok önemli" dedi.



Akgül, su tüketmenin ip uçlarını şöyle anlattı: "Her sabah uyandığınızda güne bir büyük bardak ılık su içerek başlayın. Her ana ve ara öğünden 10-15 dakika önce 2 bardak su için. İş yerinizde ve çantanızda her zaman su bulundurmaya çalışın. Çay ve kahve içerken yanında 1 bardak da su tüketin. Su içmekte zorlanıyorsanız bir şişeye 1 dilim limon,1-2 yaprak taze nane atarak suyunuzu tatlandırabilir, meyve parçaları ekleyerek lezzet katabilirsiniz. Katıldığınız davetlerde veya dışarı yemeğe çıktığınızda ilk içecek tercihiniz 1 bardak su olsun."