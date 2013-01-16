Hamileler için pijama nasıl seçilir?

İdrar kesesine baskı yapan rahminiz sebebiyle sürekli tuvalet ihtiyacı baş gösterecektir. Ateş basması, huzursuzluk ve daha pek çok ufak sorun uykunuzu bölmek için hazır bekleyecektir. Kendinizi rahatlatmak için uygun pijamalar seçmek gerekir.



Yumuşak, pamuklu ve rahat pijamalar veya gecelikler seçin. Göğüs altınızdan itibaren bollaşan bir pijama karnınızın rahat etmesini sağlar.



Pijamanın alt kısmının lastikli olması idealdir. Büyüyen karnınızla birlikte sizi rahat ettirecektir. Ancak dar pijamalardan uzak durmak gerekir.



Gecelik de iyi bir tercihtir. Teri emen %100 pamuklu pijamalar her dönemde olduğu gibi hamilelikte de önerilmektedir.