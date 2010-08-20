Hamileler oruç tutmasın!

Denizli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Dr. Alpaslan Çalışkan, anne adaylarının aşırı sıcaklarda her zamankinden daha fazla sıvı tüketmesi ve kesinlikle oruç tutmamaları gerektiğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Dr. Alpaslan Çalışkan, Ramazan ayı nedeniyle oruç tutmak isteyen hamilelere uyarılarda bulundu. Çalışkan, hamilelerin kendi beslendiği gibi aynı zamanda bebeklerini de beslemek zorunda olduğuna işaret ederek, şöyle dedi: “Anne karnındaki bebeğin kendini besleme şansı yoktur. Artan protein, enerji, mineral, vitamin desteği nedeniyle anne adayı düzenli olarak yemek ve içmek durumundadır. Sık ve az miktar da öğünlerle beslenmesini öneriyoruz. İyi beslenmemek ve açlık gebelerde, kansızlık, mide rahatsızlıkları, kan şekeri düşmesine bağlı halsizlik, sinirlilik, diş problemleri, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riski, sıvı kısıtlanmasına bağlı sorunlar oluşturabilir.Gebelikle birlikte mide,karaciğer hastalıkları,yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi tıbbi problemleri olanlara oruç tutmayı kesinlikle önermiyoruz.Her şartta oruç tutmak isteyenlerin, mutlaka hekimlerine danışıp, birlikte karar vermelerini öneriyoruz.”