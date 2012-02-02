Hamileler sekse nasıl bakıyor?

Çoğu kadında doğal olan, ilk aylardan itibaren libidonun artmasıyla cinsel isteğin çoğalması olarak etkiler görülebilir.



Ancak kişiden kişiye istekler ve hisler değişiklik gösterebilir.



İlk üç ay hamilelik için çok önemli olduğundan, bu süreçte kadın fiziksel ve ruhsal olarak büyük değişimler gösterir ve kendini yaklaşık 9 ay sürecek bu önemli sürece hazırlamaya çalışır.



İlk üç ayda yaşanan yorgunluk, isteksizlik, bitkinlik, daha fazla uyku eğilimi, tiksinme, kokuya hassasiyet, bulantı, kusma, memelerde dolgunluk, şişkinlik ve ağrı hissi hamilede cinsel yaşamı da olumsuz yönde etkilemeye başlar. bu sebeple cinsel istekte azalma ya da partnere karşı uzak durma isteği yaşanması doğaldır.



Hamileleliğin ilk aylarında başlayan sorunlar ile hamileliğe uyum sağlama aşamasında cinselliğin yaşanamamasının, çiftler arasında soğukluğa neden olmaması için en başta hamileliğin bir hastalık olmadığı fikri zihne oturtulmalıdır.



Normal seyreden, riski olmayan gebelerde cinsel ilişkinin gebelik üzerinde olumsuz hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Aksine düzenli cinsel yaşamı olan gebeye sosyal destek sağlamakta ve sağlıklı bir hamilelik dönemi yaşanmasına yardımcı olmaktadır.