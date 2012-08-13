Hamilelere beslenme önerileri…

Bebeğinizin gelişimini tamamlayabilmesi için yeteri miktarda vitamin ve minerali alması gerekmektedir. Hamilelik, diyet yapmak veya aldığınız kalorileri saymak için uygun bir zaman değildir. Peki, hamileler nasıl beslenmelidir?



Güne sıkı bir kahvaltı ile başlayın. Protein, yağ ve karbonhidrat açısından zengin besinler tercih edin.



Üç büyük öğün yerine ara öğünler de ekleyerek beslenme sıklığını arttırın.



Her öğünde protein almaya özen gösterin. Rafine şeker veya işlenmiş beyaz unlu gıdalardan uzak durun.



Her öğünde mutlaka meyve ve sebze tüketin. Farklı tarifler ile öğünlerinizi zenginleştirin.



Uzmanlara göre hamilelerin günlük folik asit alımının 400-800 mikrogram arasında olması gerekmektedir. Ancak çoğu kadın bu düzene uymamaktadır. Hamileliğinize uygun olarak almanız gereken miktarı doktorunuzdan öğrenin.



Doymamış yağları tercih edin. Margarin, hayvansal yağlar ve doymuş yağlardan uzak durun.



Gün içerisinde pek çok öğün yemek yiyeceğiniz için aldığınız vitamin ve mineralleri mutlak kaydedin. Böylece doktorunuza gittiğinizde beslenmenizin de doğru yönde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

