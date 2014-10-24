Hamilelere kış uyarıları

Kış döneminin hamileler için zor geçecek bir süreç olduğunu ifade eden Op. Dr. Özlem Kayacık Günday, “Kış döneminde havaların soğumaya başladığı özellikle viral enfeksiyonların sık olarak görülmeye başlandığı bir döneme geçiyoruz. O yüzden hamilelerin özellikle kış aylarında kapalı mekanlardan uzak durmaları, kalabalık ortamlara girmemeleri gerektiğini öncelikle söylememiz lazım. Bu tarz enfeksiyonların özellikle viral enfeksiyonların kesin bir tedavisi olmadığı için ve hamilelikte direnç çok düştüğü için buna dikkat etmeleri, mümkünse enfeksiyonu kapmamaları gerekiyor. Kapalı mekanlara, sinemalara, tiyatrolara, alışveriş merkezlerine gitseler bile fazla vakit geçirmemelerini tavsiye ediyoruz. Yarım saat, bir saatten fazla kalmasınlar. Yine çok fazla özellikle öksüren insanların yanında çok fazla bulunmasınlar. Burun akıntısı ve nezlesi olan insanlara yaklaşmasınlar, yakın temas kurmasınlar. Özellikle sık sık el yıkama çok önemli bu konuda. Hava kirliliği çok önemli. Çok sık bir şekilde havalar soğuk da olsa hem kendi yaşadıkları mekanların havalandırmalarını çok iyi yapmaları hem de havasız ortamlardan mümkün oldukça uzak kalmaları gerekiyor” dedi.

“BESLENME VE GİYİME DİKKAT”

Kışın olumsuzluklarından korunmak için beslenmeye ve giyime dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Günday, “Kışın hepimizin direnci düşer. Hamilelerin zaten direnci düşük olduğundan dirençlerini artırmak için beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. C vitamini yönünden zengin gıda almaları lazım. Kesinlikle taze mevsim meyve ve sebzelerini tüketsinler. Enfeksiyondan korunmanın en önemli yollarından biri de hem beslenmeye dikkat etmek hem de kılık kıyafet seçimine dikkat etmek... Özellikle terleten, kat kat, sentetik kumaşlı kıyafetleri giymemelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Hamilelerin kış döneminde giyecekleri ayakkabıların seçiminde dikkatli olmalarını dikkati çeken Günday, “Ayakkabı seçiminde çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü kışın özellikle kaygan zemin, karın yağması ve buzlanmanın oluşması ile beraber düşmeler olabilir” ifadelerini kullandı.

"İMKAN BULDUKÇA HAREKET EDİN VE BOL SIVI ALIN"

Kışın hareketsizliğe bağlı kabızlığın da görüldüğünü ifade eden Günday, “Tabi ki genel olarak yaz kış kabızlık çok yaygın ama yine hareketsizlik, uzun süre kapalı mekanlarda kalma ve sıvı alımının azalması bunda çok etkili. Dolayısıyla gebelere mümkün oldukça hareket imkanı buldukları zaman hareket etmeleri, bol sıvı almaları, sebze ve meyve tüketimine dikkat etmeleri, posalı yiyecekler ve tam buğday unu ekmeği şeklinde besinlerini tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Ayrıca hoşaf ve kompostoları, meyveli, az şekerli olmak üzere tüketmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.