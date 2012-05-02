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02.05.2012 - 15:26 |

Hamilelere özel emniyet kemeri

İngiltere’deki Loughborough Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serpil Acar, hamileliğinde yolculuk yaparken yaşadığı sorunlar nedeniyle özel emniyet kemeri tasarladı.

Hamilelere özel emniyet kemeri
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İngiltere’deki Loughborough Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serpil Acar, hamileliğinde yolculuk yaparken yaşadığı sorunlar nedeniyle hamilelere özel emniyet kemeri tasarladı.

Acar, her araç yolculuğunda aksi bir durum yoksa emniyet kemerinin bütün yetişkinler tarafından takması gerektiğini bildirdi.

Çocuklar için arabaya sabitlenen koltuk ve kemer tasarımlarının bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Acar, bunların Türkiye de dahil pek çok ülkede kullanılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

İngiltere’de başlattıkları uluslararası araştırmaların, hamile kadınların bir yandan daha doğmamış bebeklerini korumak için emniyet kemerini takmak istediğini, diğer yandan da kemerin göbeğe tırmanmasından rahatsız olduğunu, bebeğe ve kendilerine zarar vermesinden endişe ettiklerini dile getiren Acar, şunları kaydetti:

”10 senedir süregelen modelleme, simülasyon ve çarpışma laboratuvarlarında yapılan çalışmalarımız hamile kadınların şekillerindeki değişikliği, ihtiyaçları ve çarpışma sırasındaki dinamiği konusunda gerekli bilgiyi bize vermiştir. Bu buluşlar doğrultusunda Loughborough Üniversitesi’nde hamile kadınlara emniyetli yolculuk sağlamak için bir tasarım yaptık. Buluşumuzun patenti dosyalanmıştır, az sayıda prototipler üretilmiştir. Laboratuvar ve statik kullanıcı testleri tamamlanmıştır, dinamik kullanıcı testleri süregelmektedir.

Tasarımın en iyi şekli için kullanıcı testlerine dayalı son rötuşlar yapılmaktadır. Son 10 senedir yaptığımız araştırmalar göstermiştir ki, hamile kadınlar için tarif edildiği şekilde kullanıldığı takdirde şu anda arabalarda bulunan emniyet kemerlerini kullanmak en iyi çözümlerden biridir.

Bizim buluşumuz hamile kadınların onlar için hazırlanmış tarifi, tamı tamına rahatlıkla ve kolaylıkla uygulamalarını sağlayacaktır. Ayrıca bu kemerin en önemli kendine has iki özelliği, standart emniyet kemerinin normal koruma fonksiyonuna hiçbir şekilde olumsuz bir etkisinin olmaması ve cepte, çantada taşınabilecek kadar küçük olmasıdır.”

”Buluşun dünyaya yayılması için desteğe ihtiyacımız var”

Prof. Dr. Serpil Acar, Amerika ve İngiltere’de hamile kadınlar için emniyet kemeri kullanımının Ulaştırma Bakanlığı ve kadın-doğum uzmanları tarafından ”Kemerin vücudu verev geçen parçası, omuzun ortasından ve iki göğüs arasından geçtikten sonra bir göğüsün altından ve bebek taşıyan karnın yan tarafından geçirilerek arabaya takılmalı. Kemerin normalde karın, bacak üzerinden geçen parçası ise karnın mümkün olduğu kadar altında tutulmalı, kalça kemikleri üzerinde kalmalı” şeklinde önerildiğini belirtti.

Kemerin vücudu verev geçen parçasının boyuna değmemesi, omuzdan da düşmemesi gerektiğini dile getiren Acar, kemerin hiçbir parçasının fren sırasında bebeği sıkıştıracak şekilde olmaması gerektiğini bildirdi.

Acar, bu konuda sadece hamileler için değil, hamile olmayan kadınlar ve erkekler için de geçerli tavsiyeleri dünyada yaymak ve insanları eğitmek için özellikle Türkiye’de medyaya ve eğitim kuruluşlarına büyük ödevler düştüğünü vurgulayarak, ”Biz bu eğitimin bir parçası olmak için elimizden geleni yaparız. Ayrıca buluşumuzun dünyaya yayılması girişimcilerin yapacağı yatırıma bağlı. Eğitim ve yatırım konularında desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

Serpil Acar, hamile yolcu ve sürücülerle ilgili araştırma yapma fikrinin ilk defa kendi hamileliği sırasındaki yolculuklarda yaşadığı endişelerden kaynaklandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

”11 yıl önce İngiliz hükümetinin Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi’nin parasal desteği ile bu konudaki ilk projem olan ’Hamile Sürücülerin İhtiyaçlarının Otomobil Tasarımına Yansıtılması’ projesi başladı. Ardından karındaki bebek, plasenta, rahim modellerini de kapsayan hamile kadın modellemesi projesi ile devam etti. Daha sonra bu modelin çeşitli senaryolarda kullanılması, çeşitli çarpışma laboratuvar testleri ve hamile kadınlar için özel tasarım ile devam etti. Şimdi de bu buluşun pazarlanması söz konusu. Bu model kemerlerin yaygınlaştırılması için en başta eğitim şart. Bu eğitim en gencimizden en yaşlımıza kadar verilmeli. Sadeceokulda değil, medya yardımı ile herkese ulaşılmalı. Ayrıca otomobil üreticileri, hatta satıcıları araba alan herkese kemerler ve kullanışı hakkında bilgi vermeli diye düşünüyorum. Ayrıca, sadece hamile kadınlar değil, bütün sürücüler ve yolcular için yaralanmaları ve ölümleri azaltacak (hatta misyonumuz: sıfıra indirecek) mühendislik tasarımı çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu konuya ilgi duyan ve mühendislik tasarımı ve makine mühendisliği üzerine doktora yapmak isteyen çalışkan gençlerimiz bizimle temasa geçebilir.”

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