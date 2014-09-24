Hamilelere temizlik uyarısı

Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prematüre bebeğin özel bakım ve olanaklar gerektiren bir bebek grubu olduğunu söyledi. Bebek ne kadar erken doğarsa yoğun bakım ihtiyacının da o kadar artacağına değinen Örs, organları gelişmemiş bebeğin yoğun bakım sürecinin bebek, aile, doktor ve hemşire için de zorlu bir dönem olduğunu ifade etti.



Prematüre doğum oranının ülkemizde tüm canlı doğumların yüzde 10'un üzerinde olduğu aktaran Örs, "Prematüreliğe bağlı sorunların önlenmesinin en önemli yolu prematüreliğin önlenmesidir" dedi.

Anne adayları kendilerini aşırı yormamalı



Örs, prematüre doğumun anne ve bebekle ilgili pek çok nedeni olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Prematüre doğumun nedenlerinden birisi de annenin aşırı fizik aktivitesidir. Annenin iş yorgunluğu, aktivitesi yoğun mesleklerde çalışıyor olması, ciddi bir risk faktörü. Gebelikte özellikle düşük tehdidi olan annelerin kendilerini yormamaları ve aşırı fizik aktiviteden kaçınmaları gerekiyor. Ev hanımlarının günlük temizliği de önemli efor gerektiriyor ve aşırı yorgunluğa neden oluyor. Bayram temizliği ülkemizde çok yoğun çaba gerektiren bir fiziksel strese yol açıyor. Gebeler için çok ciddi yorgunluk sebebi olabiliyor. Bu nedenle anne adaylarının kendilerini aşırı aktivitelerden korumalarında yarar var. Gebelikte yürüme ve egzersiz anne ile bebeğe yararlı ancak aşırı fiziksel ve ruhsal stres yoğunluğu erken doğuma neden olabilir. Özellikle daha önce prematüre doğum yapmış anne adayları daha da dikkatli olmalılar."