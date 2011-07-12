Hamilelere uyarı: Sigarayı bırakmak için geç değil!

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, hamileliğin erken dönemlerinde sigarayı bırakan kadınların bebeklerinin doğum kilosunun, hiç sigara içmemiş annelerin bebekleri ile benzer olduğu belirtilerek, aynı zamanda hamileliğin geç dönemlerinde de sigarayı bırakmanın bebeğin doğum kilosunda pozitif bir etki sağladığı vurgulanıyor.

İngiltere’nin Southampton Princess Anne Hastanesinde yeni doğan 50 bin bebeğin incelendiği bir araştırmada, hamileliğin erken dönemlerinde sigarayı bırakan kadınların bebeklerinin doğum kilosunun, hiç sigara içmemiş annelerin bebekleri ile benzer olduğu ortaya çıktı.

-BEBEĞİNİZİN DÜŞÜK KİLOYA BAĞLI HASTALANMA RİSKİNİ AZALTABİLİSİNİZ-

The Guardian gazetesinde yayınlanan araştırmada uzmanlar, hamile olduğunu geç bir dönemde öğrenen ve sigarayı bırakan kadınların da önemli bir şekilde bebeklerinin sağlığını desteklediğini söylerken, aynı zamanda düşük kiloyla ilişkili komplikasyon riskinin de sınırladığına dikkat çekiyor.

-SİGARAYI BIRAKARAK BEBEĞİNİZİN BEYNİNİ KORUYABİLİRSİNİZ-

Araştırmanın lideri Profesör Nick Macklon, sigaraya maruz kalmadan hamilelik dönemi boyunca sağlığın geliştirilmesinin, beyinde hasar, dudak yarığı ve diğer hastalıklar gibi doğuştan kusurlara neden olan erken doğumu da önlediğini belirtiyor.

Profesör Nick Macklon, hamileliğin geç dönemlerinde de sigarayı bırakmanın bebeğin doğum kilosunda pozitif bir etki sağladığına dikkat çekerek, "Çiftlere hamilelik onaylandığı zaman sigarayı bırakmaları için çaba göstermelerinin bebekleri için faydalı olacağı konusunda güçlü kanıtlar gösterebiliyoruz" diyor.

