Hamileleri tehdit ediyor

Sağlıklı bir hamileliği güvence altına almanın yolu doğru beslenmeden geçiyor. Ancak sadece vitamin hapları ile bunu sağlamak mümkün olmuyor.



Medical Park Fatih Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, "Gebelikte doğru gıdaları seçmek bebeğin gelişimi için büyük önem taşıyor" diyor. Prof. Dr. Mocan, normal kilodaki gebenin günlük beslenmesine ortalama 300 kalori eklemesi gerektiğini belirterek, şunları söylüyor: "Hamile olmak aşırı yemek için de bir bahane olmamalı. Fazla kilo da tehlike yaratabilir."



Mocan, hamilelere beslenme konusunda ise şu uyarılarda bulunuyor: Diyet listenize kalsiyum zengini besinler ekleyin. Bunu yapmazsanız bebek sizin kalsiyum kaynaklarınızı tüketir ve bu durum kemik erimesine neden olabilir. Yağsız ya da az yağlı süt ürünleri en iyi kalsiyum kaynaklarıdır. Günde en az bir kase yağsız ya da az yağlı yoğurt yiyin. Hem kalsiyum deposudur, hem de hamilelik sırasında sık rastlanan vajinal mantar enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar.

Bebek kilolu doğabilir



Portakal suyunu mümkün olduğunca tüketmemeye özen gösterin. Çünkü portakal suyundaki fruktoz direkt bebeğe geçerek kilolu doğmasına sebep olabilir. Bu da bebeğin şeker hastası olmasına yol açabilir. Portakal yerine günde 1 porsiyon elma, armut (1 adet) gibi diğer meyvelerden yiyin. Ayrıca kalsiyum zengini gıdalar gebelik zehirlenmesini önlemede yardımcı olur.

Yasaklı gıdalar



Konserve koruyucu madde içeren her türlü gıda ve asitli içecekler, hazır meyve suları, kabuklu deniz ürünleri, şarküteri ürünleri( salam sucuk sosis) cips, aşırı tuzlu gıdalar, fastfood ürünleri kesinlikle tüketilmemelidir.

Sakatatlardan sadece kuzu karaciğeri haftada 1 gün tüketilebilir. İthal kırmızı etler, salamura balık, ketçap, mayonez ise asla yenmemelidir.

Demir, bakır ve çinko alımı da çok önem taşır.

Diyetinizin antioksidanlar bakımından zengin olmasına dikkat edin

Haftada 3 kez balık



Günde 2 lt su, 2 bardak süt için.

Haftada 3 kez balık yiyin. Eğer balık tüketimi olmuyorsa Omega-3 alın. Derin su balıklarını tercih etmeyin. Kabuklu deniz ürünlerini ise kesinlikle tüketmeyin.

Ara öğünlerde 1 avuç ceviz ve badem tüketin.

Her gün 1 yumurta yiyin.

B12 vitamin desteği alın. Demirden zengin gıdalarla beslenmeye özen gösterin.