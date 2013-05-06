Hamilelerin yaz çantasında neler olmalı?

Taşıması kolay bir çanta hamilelik boyunca ihtiyacınız olacak en önemli eşyadır. Öncelikle böyle bir çanta edinin.



Yaz sıcaklarında kaybettiğiniz tuz ve minerallerin geri alınması önemlidir. Bu nedenle mineralli suların önemi büyüktür. Doktorunuz konuyla ilgili çeşitli öneriler de getirebilir.



Sıcak havalarda artar bakteriler sağlığınızı tehlikeye atmasın. Çantanızda mutlaka bir anti bakteriyel el temizleme jeli bulundurun. Su olmayan yerlerde de kullanabileceğiniz bu ürünle bakterilerden uzak durabilirsiniz.



İçeceklerinizi ve meyvelerinizi serin tutmak için soğutucu kalıplar kullanabilirsiniz. Tekrar kullanılabilen bu ürünler ile yaz sizin için daha kolay geçecek.



Mutlaka bir kağıt kalem yanınızda olmalı. Gün içinde yaşadığınız önemli anları, tehlikeli durumları, düşünceleri ve sancılarınızı kaydetmeniz hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Ufak havlular, kağıt mendiller, önemli ilaçlar eksik olmamalıdır.