Hamilelik dönemindeki duygu değişimleriyle nasıl başa çıkılır?

Hamilelik, yaşamın içinde bir kadının yaşayabileceği en özel durumdur. Bu özel durum, beraberinde getirdiği belirsizlikler ve kaygılar nedeniyle depresyona yol açabilir.

Hamilelik süreci pek çok kaygıyı beraberinde getirir: “Bebeğimi ve kendimi hamilelik boyunca koruyabilecek miyim, yediklerim bebeğime ne kadar faydalı, acaba sorunsuz bir doğum yaşayabilecek miyim, bebeğim sağlıkla doğacak mı, doğduktan sonra hayatımı nasıl eski haline getirebilirim, bebeğim eski yaşantıma adapte olacak mı yoksa her şeyi ona göre mi düzenlemek zorunda kalacağım” gibi pek çok soru, anne adaylarının bu özel süreci sıkıntıyla geçirmelerine sebep olabilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, “Kadınlar, içgüdüsel olarak annelik yeteneğine sahip olsalar da, doğumdan sonra bebeğin bakımıyla ilgili kaygılardan, hamilelik boyunca alınan kilolara kadar pek çok neden anne adayını depresyona sürükleyebilir.” dedi.

Hormonlarınız sizi esir almasın!

Hamilelikte en çok şikayet edilen ani duygu değişimlerinin sebebi, salgılanan hormonlardır. Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, özellikle hamileliğin son aylarında artan mutsuzluk, halsizlik, isteksizlik durumuna dikkat çekerek, “Bazı anne adaylarında bu süreç uzayıp, doğum sonrasında da görülebilmektedir. Özellikle gebeliğin sonuna doğru yükselen östrojen, progesteron ve böbreküstü bezleri hormonlarının, doğumdan sonra birdenbire azalması yeni annelerde yetersizlik hissi oluşmaktadır. Hamilelik ve lohusalık döneminde yaşanan depresyon, bebeğe ve anneye oldukça zarar vermektedir. Depresyondan uzak durabilmek için bebekle ilgili motivasyonun artırılması önemlidir” dedi.



Depresyonla başa çıkmanın yolları

Anne adayları ve yeni annelerin başına gelebilecek depresyon ile başa çıkmanın yollarına değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır 5 ana başlık altında yapılabilecekleri sıraladı:

1.Sağlıklı Beslenin!

Sağlıklı beslenmek depresyonla başa çıkmak için çok önemli bir etkendir. Besin değeri yüksek yiyecekler tüketilmesi anne adayı kendini zinde ve sağlıklı hissetmesini sağlar.

2. Bol Su Tüketin!

Vücudun ihtiyacı olan günlük sıvı miktarının karşılanması, hem anne hem de bebek için son derece yararlıdır. Ayrıca su tüketimi hamilelikten bağımsız olarak da depresyonla baş etmeye yardımcıdır.

3. Spor Yapın!

Spor yapmak çok önemlidir, spor sonrasında hamileler kendilerini daha enerjik ve iyi hissederler. Ayrıca spor sayesinde kendine zaman ayırabilen anne adaylarında depresyon riski azalır.

4. Hobi Edinin!

Hamilelikle birlikte hareket kabiliyetinin kısıtlanması ya da işe ara verilmesi gibi durumlar günlük rutinlerde köklü değişikliklere sebep olabilir. Bu değişikliklerin oluşturabileceği depresyona karşı hobi edinmek ve sosyal aktivitelere katılmak olumlu etkiler sağlar. Hamilelerin dikkatini kendilerine değil, başka insanlara odaklamaları endişelerini hafifletir.

5. Kişisel Bakımınızdan Vazgeçmeyin!

Hamilelik döneminde de dış görünüşe önem vermekten vazgeçilmemelidir. Bakımlı olmak hamilelerin enerjik ve neşeli hissetmelerine yardımcı olacaktır.