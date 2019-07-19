19.07.2019 - 13:27 |
Hamilelik dönemini ruhsal olarak iyi geçirmenin yolları
Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, hamilelik dönemini iyi geçirmenin yollarını şöyle sıraladı;
- Bu dönemde kaygılanılan konularda bir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanından yardım alın.
- İnternette forum sitelerinde genellikle olumsuz hikayeler bulunmaktadır. Bu tip bilimsellik dışında yazılanlardan uzak durun.
- Dinlenmenize özen gösterin.
- Sigaradan uzak durun.
- Alkol ve uyuşturucu maddeleri hayatınızdan çıkarın.
- Eşinizle daha fazla zaman geçirin, ondan bu sıkıntıları atlatma ile ilgili yardım isteyin.
- Cinsellikten uzaklaşmayın. Hamilelikte cinsellik konusunda bilgi için doğum uzmanınıza danışın.
- Egzersiz yapın, bu ruh sağlınıza mutlaka olumlu yansıyacaktır.
- Sevdiklerinizle zaman geçirin.
- Ruhsal olarak zorlanmaya devam ediyorsanız psikiyatrist veya psikologdan yardım almaktan çekinmeyin."