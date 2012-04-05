Hamilelik süresi 5 aya mı iniyor?!

İsviçreli bilim adamları, laboratuvar deneylerinde, anne karnındaki bebeğin gelişimini hızlandırmayı başardı. Çalışmalar tamamlandığında kadınlar, 5 ayda doğum yapabilecek.

Alınan bilgiye göre, İsviçreli bilim adamları, farelerde hücre gelişimini sağlayan ”XW12Z” geninin çalışmasını 2 katına çıkararak, 9 ay 10 gün olan hamilelik süresini yarı yarıya azalttı.

Hiasengx Üniversitesi’nde gen çalışmaları konusunda uzun yıllardır deneyler yapan moleküler biyoloji profesörü April First, tıp dergisi ”Schwangerer Mann (Hamile Adam)”da yer alan makalesinde, fareler üzerinde başarıya ulaştıklarını kaydetti.

Bilim dünyasını sarsacak bu gelişmeyi önümüzdeki günlerde geniş çaplı bir basın toplantısıyla duyuracaklarını belirten First, ”Deneylerimiz sonucunda farelerdeki 3 hafta olan hamilelik süresini 10 güne indirdik. Koyunlar ve domuzlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz koyunlar 150, domuzlar da 114 günde doğuruyor. Ekip arkadaşlarımızla koyun ve domuzun hamilelik süresini de yüzde 50 oranında azalttık” dedi.

Eşinin hamileliği döneminde yaşadığı zor ayları gözlemledikten sonra bilimsel çalışmalarına bu yönde ağırlık verdiğini belirten First, hücre gelişimini 2 katına çıkaran ”XW12Z” geninin insan bünyesinde de hamilelik süresini kısaltacağından emin olduklarını bildirdi.

”Başta sevgili karım olmak üzere bütün kadınlar bana minnettar kalacak” diyen First, makalesinde ”Dünya kadınlarından birkaç ay daha süre istiyorum. Çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Yakında dünya büyük buluşumuzu konuşacak. Kadınlar isterlerse 5 ayda çocuk doğurabilecek” ifadesini kullandı.

Bilim dünyası, laboratuvar ortamında çalışmalarını büyük titizlikle sürdüren April First’in ”Mucizevi buluşu”nun kesin sonuçlarını açıklayacağı basın toplantısını merakla bekliyor.