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04.05.2015 - 11:12 |

Hamilelikte ayak bileği burkulması

Ortopedik yaralanmalar listesinin ilk sırasında yer alan ayak bileği burkulmaları için Manuel Terapi öneriliyor.

Hamilelikte ayak bileği burkulması
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Okan Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, ayak bileği burkulmasını önemseyenler için önemli bilgiler veriyor:

Ayağımız neden burkulur?

Her insanın hayatının bir evresinde başına gelmiştir ayak bileği burkulması. Sıklıkla ayağın merdiven varmış hissine kapılarak boşluğa düşmesi, yüksek topuklu ayakkabılar, spor yaparken ve/veya yanlış spor ayakkabı seçimi ya da düşme sonucu görülür.

Hamileliğin son aylarına dikkat

Hamilelikte de özellikle son aylarda ayak bileği travmaları sıkça rastlanan bir durumdur. Hamilelikte ise bu durum relaksin hormonuna bağlı olarak gelişir. Relaksin vücutta sadece gebelik sürecinde yumurtalıklarda salgılanan bir hormondur. Hamilelik sürecinde kalça kemiğine ait eklemler arasındaki bağları gevşetici, ayrıca serviksi yumuşatıcı ve genişletici etkiye sahip, doğumu kolaylaştırıcı etkiye sahiptir.

Sadece doğumla ilgili bölgelerde değil vücutta diğer bağlarda da gevşetici şekilde etki gösteren bu hormon özellikle artan vücut ağırlığı ve ayaklardaki şişmelere bağlı olarak en çok ayak bileği çevresindeki bağların gevşemesine neden oluyor. Aşırı relaksin sonucu bağların elastikiyeti arttığından halk arasındaki tabirle ayak dönmelerine zemin hazırlanmış oluyor.

Zorlarsanız küçük damarlar kopar

Eklemde meydana gelebilecek normalden fazla zorlama sonucu liflerle birlikte bazı küçük damarlar da kopar. Bunun sonucunda ayak bileği çevresinde ;

• Ağrı

• Şişme

• Kızarıklık, birkaç gün sonra morarma

• Dokununca hassasiyet

• Ağırlık verirken ağrı ve üzerine basamama görülür.

Önce buz uygulayın

Bu noktada ;İlk başta yapılması gereken ayak bileğini kalp seviyesinden yukarı tutacak şekilde bir pozisyonlama yapmak ve buz uygulamasıdır. Bu sayede ayak bileğindeki şişmenin ve ağrının azaltılmasına yardımcı olunabilir.

En etkili yolu manuel tedavi

Dokunduğunuzda meydana gelen hassasiyet bağların zedelenmesine bağlıdır. Bağ yaralanmalarını tedavi etmenin en etkili yolu ise Manuel Tedavi’dir. Manuel Tedavi son yıllardaki en güncel tedavi yaklaşımlarından biridir. Temeli; elle muayene ve elle tedaviye dayanır. Bu yöntem Hipokrates ve Gallen tarafından da kendi dönemlerinde tedavi amacıyla kullanılmaktaydı.

Ayak bileği çevresindeki bağların muayenesinden sonra gerekli olan bağlara manuel tedavi yöntemlerinden friksiyon masajı kullanılabilir. Bu sayede yaralanma bölgesinin kanlanması düzenlenerek iyileştirici maddelerin gelmesi sağlanır ve bağların yeniden restorasyonu için vücuda yol gösterilir.

Hamilelik sonrası tekrarlayabilir

Tedavi de önemli noktalardan biri de kinesio bantlamadır. Hem yaralanmış bölgeyi desteklemek ve farkındalığı sağlamak adına hem de şişliğin ve morluğun azaltılmasında bantlama yöntemlerinden en uygun olanının seçilmesinin iyileşmeye katkısı büyük olacaktır.

Siz siz olun ayak bileği burkulması deyip geçmeyin.

Çünkü; hamilelikte yaşanmış ve tedavi edilmeyen bir ayak bileği burkulması sizi hamilelik sonrası da bu tarz yaralanmalara daha yatkın hale getirebilir. Tekrarlayan ve tedavi edilmeyen ayak bileği travmaları ileride diz, kalça, bel ve dolayısıyla omurga sağlığını tehdit edecek boyutlarda problemlerle karşınıza çıkabilir.

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