05.03.2013 - 12:12 |
Hamilelikte ayak numarası değişir mi?
Hamilelikte ayaklarda görülen değişikliğin kalıcı olabileceği ortaya çıkarıldı.
Yeni bir araştırma hamilelikte ayak numarası değişikliğinin kalıcı olabileceğini gösteriyor.
Doktorlar ayak kemerinin genişlediğini ve bunun sebebinin fazla kilolar olduğunu belirtiyor. Science Daily’de yayınlanan haberde ise kemer yüksekliğinin azalmasının kalıcı olabileceği kaydedildi.
Iowa Üniversitesi’nden araştırmacılar 49 hamile kadının ayak kemeri yüksekliğini ilk 3 aylık dönemde ve doğumdan 5 ay sonra ölçtü.
Sonuçlara bakıldığında kadınların %60-70’inin kemer yüksekliğinin bu dönemde ciddi oranda düştüğü ve farklılıkların 2-10 mm arasında değiştiği görüldü.