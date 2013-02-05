05.02.2013 - 17:47 |
Hamilelikte B12 vitamini kolikten koruyor
Hamileliğin ilk aylarında tüketilen yumurta, tavuk ve kırmızı et kolik riskini azaltıyor.
Hamileliğin ilk aylarında tercih edilen besinler doğacak bebeğin doğasını etkiliyor. Kolik olarak bilinen ağlama nöbetleri, hamileliğinde yeterli B12 vitamini almamış kadınların bebeklerinde daha sık görülüyor.
Hollandalı bilim adamları, 4000 kadının B12 vitamini seviyesini hamileliklerinin ilk 3 ayı sonunda ölçtü. Sonuçlar gebeliğinin ilk aylarında B12 vitamini seviyesi yüksek kadınların bebeklerinin daha sessiz, sakin ve huzurlu olduğunu gösteriyor. B12 vitamini düşük olanların bebeklerinde ise genellikle kolik sorunu görülüyor.
B12 vitamini fetüsün beyin ve sinir sistemi gelişiminde büyük önem arz ediyor.