25.02.2013 - 15:43 |
Hamilelikte balık yağı egzamayı önlüyor
Yapılan yeni bir araştırmaya göre hamilelikte balık yağı alımı, egzama hastalığının bebeğe geçmesini önlüyor.
Avustralya’da yapılan araştırmada egzama rahatsızlığı olan 700 hamilenin bir grubuna günlük Omega-3 takviyesi diğerine ise etkisiz bir kapsül verildi.
Araştırmanın sonucunda takviyeyi alanların üçte birinin hastalığı çocuklarına geçirmediği gözlemlendi. Uzmanlar doğan çocukları 6 yaşına kadar izlemeyi sürdürecek.
Doktorlar, Omega-3 alımının hamilelikte bebeğin gelişimine katkı sağladığını vurguluyor. Alınması gereken miktar ise kişiye özel olarak doktor tarafından belirlenebiliyor.