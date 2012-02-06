Hamilelikte Balık Yemek Şart!

Bol miktarda B, A ve D vitamini bulunan balığın her yaşta insan için çok besleyici bir besin olduğu herkes tarafından bilinmektedir.



Balığın, anne olmaya hazırlandığımız dönemde beslenmemiz ve bebeğimizi beslememiz için ekstra bir önemi vardır.



Kırmızı ve beyaz etten daha faydalı olduğu düşünülen balıkta doymamış yağ asitleri fazladır. Vücut tarafından üretilemediği için dışarıdan besin maddesi olarak alınması gereken ve sinir sistemi hücre işleyişi için son derece önemli olan Omega 3 yağ asitleri de balıkta bol miktarda bulunur.



Hamilelik döneminde Omega 3 yağ asitlerini en yüksek seviyede tüketen anne adaylarıyla en düşük seviyede tüketen anne adaylarının hamilelik dönemi, lohusalık ve emzirme döneminin farklılıklar gösterdiği gözlemlenmiştir.



Omega 3'ü daha fazla tüketen anne adaylarında erken doğum riskinin azaldığı, preeklampsinin daha az görüldüğü, doğum sonrası depresyon ve hafıza bozukluğu oranının daha düşük olduğu anlaşılmıştır.



Balığı ve dolayısıyla içeriğindeki omega 3'ü bolca tüketen annelerin bebeklerinin yenidoğan ve bebeklik döneminde daha az uyku sorunu yaşadığı da düşünülmektedir.

Tabi ki balık yemeden önce de doktorunuzun vereceği diyet listesinden yardım alabilir ve tüketeceğiniz balıkların iyi pişmiş ve taze olmasına özen gösterebilirsiniz.