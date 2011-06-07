Atatürk Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kumtepe, Türkiye’de obeziteye yönelik en kısa sürede önlemler alınmazsa, hem sağlıkta hem de sağlık harcamalarında ciddi sıkıntı olacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığının "Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı" kapsamında, Erzurum Hıfzıssıhha Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren "Yeterli ve Dengeli Beslenme Hareketli Yaşam Kurulu" tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, "Özel Durumlarda Beslenme" paneli düzenlendi.

Panelde "Hamilelikte Beslenme" konulu bir konuşma yapan Kumtepe, Avrupa ülkelerinde fast-food türü beslenmenin bir alışkanlık haline geldiğini ve bunun sonucunda da obezite sorunun ortaya çıktığını söyledi.

Obezitenin insan sağlığı açısından ciddi sıkıntılar oluşturduğunu dile getiren Kumtepe, "Ülkemizde de obeziteyle ilgili çalışmalar yapılmakta. Obezite hastalığı dünya genelinde hızla artmakta. Eğer ülkemizde obeziteye yönelik en kısa sürede önlemler alınmazsa, hem sağlıkta, hem de sağlık harcamalarında ciddi bir sıkıntı olacaktır. Buna yönelik kesinlikle önlemler alınması gerekiyor" diye konuştu.

Kumtepe, gebelere demir takviyesi yapılması gerektiğini ifade ederek, "Çünkü kanamayla birlikte demir de gidiyor. Kaynağı kırmızı ettir. Ben gebelere mutlaka et ürünleri yiyin, süt ürünlerini tüketin, yeşil yapraklı sebzeleri yiyin önerilerinde bulunurum" dedi.

Prof. Dr. Yakup Kumtepe, gebelikte folik asit kullanımının herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, folik asidin "moda vitamin" haline geldiğini söyledi.

-"İYOT EKSİKLİĞİ ZİHİNSEL PROBLEMLERE NEDEN OLUYOR"-

Gebelikte iyot takviyesinin de önemli olduğunu vurgulayan Kumtepe, konuşmasında, şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi Karadeniz’de iyot eksikliğine bağlı guatr sık görülür. Ama artık iyotlu tuzların satışa sunulmasıyla birlikte iyot eksikliği hemen hemen çok az orana indi. Eskiden çok daha üst düzeydi. Artık genelde tuzlar iyotludur. İyot eksikliği çok önemlidir. Çünkü iyot eksikliği durumunda zihinsel, zeka ile ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. İyot olmazsa olmaz minerallerden biridir. Takviyesi durumunda problem giderilebilir. Bununla Çin’de ciddi çalışmalar var. Çin’in öyle bölgeleri var ki çocukların çok önemli bir kısmı zekayla ilgili problemler yaşıyor. Tek etken madde iyot eksikliğidir. İyot eksikliği olan gebelerin, doğurdukları çocuklarda zeka sorunları oluyor. Bu kitlesel zeka sorunlarına neden olabilir. İyot eksikliğine bağlı olarak, ölü doğum, beyin gelişiminde yetersizlikler oluşturabilir."

Kalsiyumun da gebeliğe bağlı tansiyon yükselmesini önlediğini anlatan Prof. Dr. Kumtepe, gebelik zehirlenmesi geçirip de tansiyonu yükselen kadınlara kalsiyumdan zengin beslenmeleri için öneride bulundu.

-BULANTI VE KUSMA İÇİN TAVSİYELER-

Kumtepe, gebelik döneminde kusma ve bulantı sorunu olan kadınlara da şu tavsiyelerde bulundu: "Gebede bulantı ve kusma bir organik hastalık değildir. Gebelikte bir hormonun artmasıyla alakalıdır. Gebeliğin 12. haftasında tavan yapar. Bir defa az ve düşük yemeli, gece yememeli. Sıvıları yemek aralarında yudum yudum almalıdır. Kahve alımından kaçınmalı. Narenciyeyi bol miktarda yememeli, yemeklerde nane kullanmamalı. Acı ve yağlı yemekleri sınırlamalı. Yemek ve içme sonrası sırt üstü yatmamalıdır. Yemek sonrası dışarı çıkıp yürüyüş yapmalıdır. Bol giysi tercih edilmelidir."

Gebelikte egzersizin de önemli olduğunu anlatan Kumtepe, "Gebelikte yapılacak egzersizler, sırt ağrısını, kabızlığı, şişkinliği önler, gebeliğe bağlı şeker hastalığını önler, uyku düzenini iyi sağlar. Kişiye fiziki iyilik hali sağlıyor. Kas gücünü kuvvetlendiriyor" diye konuştu.

Kumtepe, gebelik döneminde, yürüme, yüzme, yoga, bisiklete binme gibi sporların yapılması gerektiğini ancak kayak, dalma ve temas sporlarından uzak durulması önerisinde bulundu.