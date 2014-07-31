Hamilelikte beslenmeye dikkat





Özel Ortadoğu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Levent Toksöz, anne adaylarının bu önemli süreçte sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için örnek menü hazırladı.



ÖĞLEN VE ARA ÖĞÜN KAÇIRILMAMALI



Op Dr. Levent Toksöz’ün örnek menüsüne göre anne adayları kahvaltıda 1 su bardağı süt, 1 yumurta ya da 1 kibrit kutusu peynir, 1 tatlı kaşığı pekmez, bal veya reçel ile 1 ince dilim ekmekle 1 portakal ya da domates yemeli. Öğlen ise 1 kase mercimek çorbası, 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği, 1 kase yoğurt, 1 porsiyon meyve ve 1 ince dilim ekmek tüketilmeli. Ara öğünde ise anne adayları 1 kibrit kutusu peynir, 1 ince dilim ekmek ve 1 porsiyon meyve yemeli.



YATARKEN 1 PORSİYON MEYVE YETERLİ



Akşam ise hamile kadınların 2-3 köfte kadar et, balık ya da tavuk tüketebileceklerini belirten Op. Dr. Levent Toksöz, bunun yanı sıra akşam yemeğinde 1 porsiyon zeytinyağlı sebze yemeği veya salata, 1 porsiyon makarna ya da pilav, 1 ince dilim ekmek yemeleri tavsiyesinde bulundu. Toksöz’e göre yatarken ise 1 porsiyon meyve yeterli.